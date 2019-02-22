拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

▲兆豐銀房貸，推出4師（醫師、會計師、律師、建築師）以及上市櫃公司老闆價格，首購低利1.56%起。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀推出限時房貸優惠，到3月底前，只要是屬於4師包含醫師、律師、會計師以及建築師等菁英、或者是上市櫃公司負責人或者是財務長房貸，首購為1.56%起、非首購1.6％起，且免開辦收手續費5,000元，還低於永豐銀、渣打銀行1.58%的低利房貸，預期將再引發市場話題。

房市春暖花開，各家銀行也紛紛祭出低利房貸，甚至如果條件好的借款人，更可能拿到利息1.56%~1.6%起的房貸。

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而兆豐銀今年的策略就是力拼消金，其中也包含信貸、房貸、信用卡，而兆豐金董事長張兆順日前也表示，為了留住高貢獻度的客戶、企金客戶，在房貸上利差有機會低於150點。

兆豐銀表示，2019年3月底，凡專業菁英(醫師、律師、會計師、建築師)及上市櫃公司負責人或財務長申請自住型房貸，也就是非央行管制的高價住宅，不僅免收開辦費5,000元，亦可享首購1.56%起、非首購1.60%起的優惠利率；且貸款成數最高八成、貸款期間最長30年，非常具有吸引力。

此外，兆豐銀行更為房貸客戶整合多項金融業務，於2019年間提供「六星等全方位尊榮禮遇服務」，包括跨行提款/轉帳每月享有5次免手續費、外幣匯率減碼、刷兆豐信用卡買產險滿額送百元刷卡金、基金申購手續費折扣等多項優惠，加入兆豐Line官方帳號還可享有各類交易通知等貼心服務。

兆豐銀表示，建議有購屋需求的專業菁英及上市櫃公司負責人或財務長加緊腳步、多加利用購屋優惠讓自己購屋更為有利。