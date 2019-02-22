　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

運將買121元的鴻海後股價跌　心痛問謝金河怎麼辦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼右起數字王國行政總裁謝安、財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒集團董事長謝金河（圖右起第二人）21日出席玉山科技論壇。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河21日在玉山科技論壇表示，日前他搭計程車，就遇到司機向他請教當初買了5張121元的鴻海，現在股價卻下跌，該如何是好？謝金河指出，這正與美中貿易戰有關。

謝金河表示，去年股票跌最慘的名單中，鴻海一定入榜，因為該公司市值最慘跌掉7至8成，就算是輕微也有3至4成的跌幅，但若是將這樣境遇怪罪郭台銘打混的話，他一定會出面反擊，因為鴻海的市值下跌與美中貿易戰脫不了關係。

請繼續往下閱讀...

他提到，貿易戰第一回合發功就是賭桌上的梭哈，而華為在5G技術爭論就是發語權取得。 整體而言，美中貿易戰周旋時間長是無庸置疑的，國內企業對貿易戰也各自解讀，三三會理事長許勝雄預期會打50年，而鴻海董事長郭台銘則認為，供應鏈重新洗牌將到5~10年。

謝金河指出，貿易戰從去年以來已經對美中雙方及各國造成不小的衝擊，雖然美國總統川普近期釋出貿易戰協商結果將令人滿意，休兵期將延長等訊息，但美國期中選舉已經結束，若是繼續戰下去，產業可能會受到傷害，而若是美國經濟在2019年表現不佳，恐將衝擊川普的連任選情。

美國近期將矛頭對準中國，因為中國的發展讓美國覺得芒刺在背，美國除了禁用華為、中興通訊，未來也有可能對半導體產業加緊控管。謝金河認為，這次中美貿易模式川普是為中國量身打造，且有了去年的悲觀，今年股市、匯市、債市看情況沒有這麼壞，豬都飛起來，危機和信心都在一線之間。 今年將非常刺激，飛豬會帶給大家驚奇。

謝金河認為，台灣雖然夾在美中之間，但在大市場仍有利基空間，就是少量多樣。縱使如郭董這樣資源充沛的大企業，想在美國市場生存都有一定的困難，但台商機動性強、彈性佳都是優勢，但要注意，在貿易戰之後，台商不能再用過去的低價勞工營運策略。未來的經營手法將與現在有很大的不同，但台灣企業只要將公司治理好、自食其力，在技術部分落實的比中國企業好，台灣的中小企業並不比別人差。

ET快訊
球鞋突爆裂害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億
內湖「慘賠一條街」轉手秒噴1445萬！　他爆：後面會更慘

關鍵字：運將,股東,計程車,司機,謝金河,鴻海,郭台銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘同吃員工餐談食安管理　臉書網友直喊「想當鴻海員工」

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

運將買121元的鴻海後股價跌　心痛問謝金河怎麼辦

球鞋爆裂害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

美國經濟數據悲觀　台股開盤跌逾25點失守10,300大關

蘋果、高盛推聯名信用卡　員工先試用再公開發行

美股跌多拖累！台指期開跌50點摔下10300點　電子、金融期指走低

離岸風電商機挹注　台船：今年可望轉虧為盈

影／聯發科毛利率拚4字頭　蔡力行上任兩年自嘲「難滿足」

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

郭台銘同吃員工餐談食安管理　臉書網友直喊「想當鴻海員工」

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

運將買121元的鴻海後股價跌　心痛問謝金河怎麼辦

球鞋爆裂害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

美國經濟數據悲觀　台股開盤跌逾25點失守10,300大關

蘋果、高盛推聯名信用卡　員工先試用再公開發行

美股跌多拖累！台指期開跌50點摔下10300點　電子、金融期指走低

離岸風電商機挹注　台船：今年可望轉虧為盈

影／聯發科毛利率拚4字頭　蔡力行上任兩年自嘲「難滿足」

快訊／新莊7樓民宅頂樓「全面燃燒」黑煙竄天　消防急灌救

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽　胡幼偉：妙招

還沒上市就賣光光　藍寶堅尼油電神牛「LB48H」法蘭克福車展現身

郭台銘同吃員工餐談食安管理　臉書網友直喊「想當鴻海員工」

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

小孔正妹加油被拒！嬌瞋「騎那麼多年第一次遇到」　網笑：遇到黑人的嗎

米其林餐廳「大嗑羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

補班加油！西雅圖單點飲品買1送1　8家咖啡優惠懶人包來了

養生就從背開始！中醫獨授「3穴道」遠離心血管疾病...快點按

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

財經熱門新聞

快訊／好樂迪公布重大事件！22..

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

離岸風電商機挹注　台船：今年可..

蔡力行上任兩年自嘲「難滿足」

即／威力彩上看4.6億！獎號出..

民眾捐贈國庫　創7年新低

聯發科揮軍3000人　迎5G關..

影／慘賠40億！逾80名投資受..

台積電股利政策買盤狂追　分析師..

影／聯發科5G晶片M70今年量..

油價說要大漲卻沒漲　中油：一切..

郵局不能領200元了！中獎發票..

養2名未滿3歲小孩　爸媽可同時..

發票中獎　兌換通路全都露

更多熱門

相關新聞

交部祭Uber條款　讓租賃車業全怒了

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。對此，租賃車業者全怒了，批交通部淪為計程車打手，朝令夕改修法圖利特定產業，同時也喊話將再次到交通部前抗議，要求撤回不公平、歧視的修法。

謝金河評數字王國宏達電翻版　謝安喊大和解

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑談市政迴避總統參選議題

交通部預告修正「Uber條款」

4口燒炭　妻疑生前吸入大量一氧化碳

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破2.6萬人

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

陳意涵產後12天崩潰！

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面