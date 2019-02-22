運將買121元的鴻海後股價跌　心痛問謝金河怎麼辦

▲財信傳媒集團董事長謝金河（圖右起第二人）21日出席玉山科技論壇。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河21日在玉山科技論壇表示，日前他搭計程車，就遇到司機向他請教當初買了5張121元的鴻海，現在股價卻下跌，該如何是好？謝金河指出，這正與美中貿易戰有關。

謝金河表示，去年股票跌最慘的名單中，鴻海一定入榜，因為該公司市值最慘跌掉7至8成，就算是輕微也有3至4成的跌幅，但若是將這樣境遇怪罪郭台銘打混的話，他一定會出面反擊，因為鴻海的市值下跌與美中貿易戰脫不了關係。

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他提到，貿易戰第一回合發功就是賭桌上的梭哈，而華為在5G技術爭論就是發語權取得。 整體而言，美中貿易戰周旋時間長是無庸置疑的，國內企業對貿易戰也各自解讀，三三會理事長許勝雄預期會打50年，而鴻海董事長郭台銘則認為，供應鏈重新洗牌將到5~10年。

謝金河指出，貿易戰從去年以來已經對美中雙方及各國造成不小的衝擊，雖然美國總統川普近期釋出貿易戰協商結果將令人滿意，休兵期將延長等訊息，但美國期中選舉已經結束，若是繼續戰下去，產業可能會受到傷害，而若是美國經濟在2019年表現不佳，恐將衝擊川普的連任選情。

美國近期將矛頭對準中國，因為中國的發展讓美國覺得芒刺在背，美國除了禁用華為、中興通訊，未來也有可能對半導體產業加緊控管。謝金河認為，這次中美貿易模式川普是為中國量身打造，且有了去年的悲觀，今年股市、匯市、債市看情況沒有這麼壞，豬都飛起來，危機和信心都在一線之間。 今年將非常刺激，飛豬會帶給大家驚奇。

謝金河認為，台灣雖然夾在美中之間，但在大市場仍有利基空間，就是少量多樣。縱使如郭董這樣資源充沛的大企業，想在美國市場生存都有一定的困難，但台商機動性強、彈性佳都是優勢，但要注意，在貿易戰之後，台商不能再用過去的低價勞工營運策略。未來的經營手法將與現在有很大的不同，但台灣企業只要將公司治理好、自食其力，在技術部分落實的比中國企業好，台灣的中小企業並不比別人差。