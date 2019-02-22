球鞋爆裂害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

▲ 杜克大學怪物新人威廉森跌倒，腳上的Nike鞋當場「開口笑」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

藍魔鬼杜克大學21日在主場面對世仇北卡，全場的焦點都在今年NBA選秀大熱門威廉森（Zion Williamson）身上，未料這位杜克怪物新人開賽僅33秒，就在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷了右膝，左腳還當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋，事件爆發後，Nike股價狂跌1.05%，市值蒸發11.2億美元（約345億台幣）。

這場NCAA世仇大對決，最便宜的票價飆破了3000美金，美國前總統歐巴馬、拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）和知名饒舌歌手Jay-Z等都到場觀戰，所有人都想看有「詹姆斯（LeBron James）接班人」稱號的杜克新星威廉森對決北卡，但他卻只打了33秒就緊急退場回休息室治療。

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▲ 威廉森跌倒。（圖／達志影像／美聯社）

威廉森開賽就在一次進攻轉身時不慎打滑，左腳「踩破」了腳上的Nike PG 2.5球鞋，他倒地後抱著右膝後側，疑似因為過度伸展受傷，主力戰將意外傷退，賽後杜克主帥K教頭（Mike Krzyzewski）透露，威廉森的膝蓋僅是輕微扭傷，但傷勢的詳細狀況要等明日檢查後才能確定。

Nike的球鞋竟在開賽33秒就被威廉森「踩破」，引起了熱烈討論，另一個運動品牌Puma在這起意外發生後，在官方推特很酸地寫道，「這種事不會發生在Puma。」但很快就刪除了推文。

Nike事後發出聲明，表示公司非常重視產品的品質，相信此事件為個案，目前正在調查此事件，並祝福威廉森早日康復。Nike股價在21日大跌1.05%，市值蒸發11.2億美元（約345億台幣）。

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