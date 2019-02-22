股利改季配　對股民來說有3大優點



▲台積電改股利季配，對股民來說是大利多。（示意圖／鏡週刊）

記者劉姵呈／台北報導

自從台積電公布未來股利要改採「季配」後，引起投資市場一片熱烈討論。不過，到底「一年發4次股利」的政策好不好？分析師與法人大多認為，從股利政策穩定、課稅方面來看，對股民來說，有3大優點。

資深證期分析師郭哲榮認為，若從結論來看，一年領一次股利跟分四次的季領股利，是沒有差別的；但如果從小股民的角度來看，一年有4次配息卻是「大利多」。第一，因為二代健保規定「單筆」2萬元至1000萬元的股利，要被課1.91%的「二代健保補充費」，但若分季發放，小股民一年就可以省下不少錢。

舉例而言，小股民若原本持有台積電每年6萬元的現金股利，若依照以往是一年配一次，且以單次繳保費計算的話，乘以1.91%就要繳1,146元的稅；不過，若現在分四季發放，且每季發一樣的獲利，就是每次發1.5萬元股利，不到2萬元，因此，小股民每年就可以省下這1,146元，免繳這筆二代健保補充費。



不過，對於大股東而言，按季發股利就成為一筆額外的負擔了，因為依照現行規定，二代健保補充費最多以1000萬元的股利來算，因此，若大股東本來領有4000萬元的現金股利；換句話說，原本大股東一年只需要繳乘19.1萬元，但若分4次配發，每當大股東收到1000萬元的股利，就要繳一次二代健保保費，等於要繳4次的19.1萬元，合計是76.4萬元。因此，按季配息會讓大股東每年多繳57.3萬元的健保補充費。

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此外，具彈性配發現金股利的好處就是可以增加股價的穩定性，有利外資、壽險與退休基金等機構投資人的獲利穩定性，特別是股利政策長期穩定的公司，更易獲得長線資金與退休基金青睞。第三，現金股利改採多次發放後，對企業來說也比將較容易填息，對外資或一般投資人來說都是件好事。

統一投顧董事長黎方國也提醒，會配出高現金股利的企業，首個要求當然是每股純益要高，通常以位居各次族群龍頭的高價股較具能耐，因這些個股股價較高，逐季配息較不易造成股價大幅波動，不僅可提升股價穩定度，也能增強法人持續持有、分享公司獲利的信心。