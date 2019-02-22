為解救赤紅的財政狀況　政府擬將退休年齡調高至65歲

▲ 巴西總統博爾索納羅提出修調勞工退休年齡的建議。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

退休問題在各個國家都算是一個重要的議題，巴西總統博爾索納（Jair Bolsonaro）20日提出修調勞工退休年齡的建議，男性調為65歲，女性為62歲，為的就是落實當初競選時的承諾，拯救巴西赤字嚴重的退休金制度。

根據Business Recorder報導，博爾索納提出修改勞工退休年齡的建議，這將是他改變經濟體的重要一環，該提案必須經由國會批准，在那他遭到反對黨的強烈反對，博爾索納警告，如果不採取措施，退休金的支出將會在四年內嚴重影響巴西的財政狀況。

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官員表示，分階段實施的改革在未來將省下超過3100億美元（約9.6兆台幣），但若是維持現有制度，研究顯示，巴西社會安全可能在兩到三年內崩潰。

現行的退休制度中，勞工提撥30到35年後就能開始領取退休金，這表示許多人能在50到55歲之間就退休，博爾索納先前曾反對過退休金的改革，如今他表示，「我以前錯了，我們有這個機會可以真正確保未來每個世代的人民都能領到退休金。」

經濟部負責退休金的官員Leonardo Rolim在新聞發表會上說，「我們必須改變退休金制度，現代社會中，人們的壽命增長，子女越來越少，這意味著能夠工作的勞動人口將減少。」

巴西是目前全球少數每有最低退休年齡的國家之一，政府也希望透過養老改革縮小公私部門員工之間的巨大鴻溝，根據巴拉西亞諾研究，公務員退休後能領得每月5000美元的退休金，但大多數勞工的推休金最高僅有1479美元。

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