美國經濟數據悲觀　台股開盤跌逾25點失守10,300大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

隨著美股收跌，台股投資人開始居高思危，今（22）日八大類股早盤呈現一片綠油油，股王大立光更是重跌逾1%，在電金傳權值股一片跌勢下，僅汽車與百貨逆勢走揚，集中市場加權指數開盤下跌10.51點，以10,309.02點開出，跌幅逾25點，目前最低來到10,289.79點，指數在高檔整理。

台股昨日隨亞股走高，終場站上10,300點大關，三大法人當中唯有投信賣超，內資買盤卻居高思危，反而搶進避險指標的富邦VIX（00677U）。造成該檔富邦VIX昨日創下去年10月股災來、6.02元波段低點，由於買盤搶進，全天更交易超過28萬張，盤中同時因為需求大於供給，溢價擴及2%，終場市價仍高出淨值2.1%，法人呼籲進場宜留意溢價風。

經濟數據乏善可陳，加上特斯拉（Tesla）和耐吉（Nike）等高知名度企業產品出包導致股價下跌，華爾街股市21日收黑。美股道瓊指數終止連3漲，轉為下跌0.40%或103.81點，收25850.63點；那斯達克指數下跌0.39%，或29.36點，收7459.71點；標普指數下跌0.35%，或9.82點，收2774.88 點；費城半導體指數下跌0.74%，或10.03點，收1350.25點。

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美國和中國大陸於21、22日在華府進行部長級磋商，傳出中國提議每年增加採購300億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥和玉米，而中方結構改革議題草擬六項備忘錄 (MOU)，同時研議中國可削減對美貿易順差的十項措施清單，是貿易戰至今最大的進展，有利金融市場信心。

法人指出，傳美中起草諒解備忘錄，包括強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題，美中貿易談判取得重大進展，有助資金行情持續湧入，台股也有機會續往年線邁進。選股方面，可多加留意去年獲利佳、高配息的大型權值股波段操作。