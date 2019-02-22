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美股跌多拖累！台指期開跌50點摔下10300點　電子、金融期指走低

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▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲美股4大指數全面收黑，拖累台指期今天一開盤跌50點，摔下10300點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國發布最新經濟數據，多項表現不如先前預期，拖累美股4大指數同步收低，亞股則漲跌互見，台指期今（22）日漲多拉回，電子期指、金融期指齊挫，指數一開盤下跌50點，一舉摔下10300點關卡。

美國多項經濟數據表現疲軟，使得美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌103.08點，跌幅0.4%，收25850.63點；那斯達克指數下挫29.36點，跌幅0.39%，以7459.71點作收；標準普爾500指數收低9.82點，跌幅0.35%，報2774.88點；費城半導體指數尾盤也跌10.03點，跌幅0.74%，收1350.25點。

請繼續往下閱讀...

股期雙市周四雙雙攻上10300點關卡，台股在電金傳攜手向前衝下，指數一路向上攻堅，尾盤更在買盤敲進拉抬下，終場上漲47.07點，漲幅0.46%，收在整場最高10319.53點，成交量1238.3億元，三大法人合計買超52.22億元，其中自營商買超7.37億元，投信賣超3.63億元，外資及陸資買超48.48億元。

台指期昨天延續多頭格局，指數震盪走高，儘管短線漲多出現獲利賣壓，不過尾盤上漲77點，以10324點作收，與現貨相較，正價差4.47點，成交量9萬7327口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1592口至3萬6140口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加447口至6萬5794口。

ET快訊
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