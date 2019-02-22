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蘋果、高盛推聯名信用卡　員工先試用再公開發行

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未阻止開車玩手機慘被告　Apple無辜：怪我囉？（圖／達志影像）

▲外媒報導指出，蘋果將與高盛合作推聯名信用卡。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，蘋果公司計畫將與高盛（Goldman Sachs）合作推出聯名信用卡，雙方希望能透過這張聯名卡，結合iPhone的功能，協助客戶管理資金。此聯名卡預計將在未來幾個月內率先推行給員工試用，今年稍晚才會正式對外發行。

據《華爾街日報》報導，蘋果和高盛兩間公司都在尋找全新的收入來源。近期由於蘋果iPhone的銷售出現放緩，蘋果開始不再將營收重點放在硬體設備銷售，也開始注重服務的推廣，包含Apple Music訂閱服務，以及之後將推出的高階新聞和影音串流訂閱服務。

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身為投資銀行的高盛在2016年時推出第一家線上消費銀行「Marcus」，以抵銷證券交易的下滑對公司帶來的衝擊。高盛希望能藉由蘋果iPhone在全球數億的使用者，來帶動Marcus的用戶成長。

消息人士指出，這次蘋果與高盛的聯名卡，預計將使用萬事達卡（Mastercard ）的支付網路，若是使用此卡消費，可能可以獲得約2%現金回饋，若是用在購買蘋果產品或服務，現金回饋的比率可能更高。雖然信用卡市場競爭激烈，但外界認為，這張聯名卡仍有優勢，因為它能與iPhone功能有更好的結合。

報導指出，目前蘋果工程師正在加速Apple Wallet應用程式的新功能開發，例如讓用戶能藉此償還信用卡帳單或管理帳戶。

ET快訊
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關鍵字：蘋果,高盛,信用卡,聯名卡

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