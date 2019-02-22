台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

▲謝金河認為，要改變台灣經濟，積極發展觀光和爭取投資移民是相當重要的。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河21日在臉書以「小經濟體的拚經濟之道」為題發文指出，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，台灣其實有相當多方式能改變，但身為一個標準的小經濟體，台灣卻常以大國體制拼經濟，正是問題所在。

謝金河表示，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，而要解決這樣的困境主要有兩種方法，第一種就是拚觀光，藉由外人進來消費，順勢增強內需實力。第二種則是讓外國的錢存進來，讓本地成為財富管理中心。他指出，與台灣同為亞洲小型經濟體的澳門、香港和新加坡都把這兩項精神發揮得相當好。

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像是人口只有62萬人的澳門，每年到訪當地觀光的人數高達3590萬人次，將近是當地人口的60倍；香港人口約700萬人，每年訪港旅客達6510萬人次，將近是香港人口的10倍；而位於東南亞的新加坡，人口約560萬，每年到當地旅遊的人數達1850萬人次，是當地人口的3倍。但回頭看看台灣，台灣人口約2300萬人，但近幾年到訪台灣的外來遊客僅有1000萬出頭，僅達本地人口的4成，代表台灣在觀光這一塊仍有相當大的發展空間。

另一招則是積極招攬投資移民，但現實情況是，台灣在過去十幾年中，僅爭取外勞來台，甚少看見政府努力爭取高資產族的投資移民。反觀新加坡和香港，他們都利用超低的稅率爭取到高資產族把資金停泊在當地，讓當地成為財富管理中心，這也是為什麼許多台灣有錢人會把錢放在香港或新加坡。

謝金河提到，有人常問，「我們常說台灣有效稅率全世界最低，但為什麼沒有人把財富管理業務放在台灣？」他指出，因為台灣是一個標準的小經濟體，但我們卻常以大國體制拼經濟，這正是問題所在。