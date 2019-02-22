　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝金河認為，要改變台灣經濟，積極發展觀光和爭取投資移民是相當重要的。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河21日在臉書以「小經濟體的拚經濟之道」為題發文指出，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，台灣其實有相當多方式能改變，但身為一個標準的小經濟體，台灣卻常以大國體制拼經濟，正是問題所在。

謝金河表示，一個經濟體在人口紅利消失後，成長趨緩勢必成為常態，而要解決這樣的困境主要有兩種方法，第一種就是拚觀光，藉由外人進來消費，順勢增強內需實力。第二種則是讓外國的錢存進來，讓本地成為財富管理中心。他指出，與台灣同為亞洲小型經濟體的澳門、香港和新加坡都把這兩項精神發揮得相當好。

請繼續往下閱讀...

像是人口只有62萬人的澳門，每年到訪當地觀光的人數高達3590萬人次，將近是當地人口的60倍；香港人口約700萬人，每年訪港旅客達6510萬人次，將近是香港人口的10倍；而位於東南亞的新加坡，人口約560萬，每年到當地旅遊的人數達1850萬人次，是當地人口的3倍。但回頭看看台灣，台灣人口約2300萬人，但近幾年到訪台灣的外來遊客僅有1000萬出頭，僅達本地人口的4成，代表台灣在觀光這一塊仍有相當大的發展空間。

另一招則是積極招攬投資移民，但現實情況是，台灣在過去十幾年中，僅爭取外勞來台，甚少看見政府努力爭取高資產族的投資移民。反觀新加坡和香港，他們都利用超低的稅率爭取到高資產族把資金停泊在當地，讓當地成為財富管理中心，這也是為什麼許多台灣有錢人會把錢放在香港或新加坡。

謝金河提到，有人常問，「我們常說台灣有效稅率全世界最低，但為什麼沒有人把財富管理業務放在台灣？」他指出，因為台灣是一個標準的小經濟體，但我們卻常以大國體制拼經濟，這正是問題所在。

ET快訊
26歲空姐離奇墜樓「變這樣」！失憶4年反覆狂念：房間裡有壞人
計畫過的！蘆洲惡母邊自拍邊虐打3歲兒　只為了向家暴夫示威
2女控台大男友性侵、脫衣軟禁　「怕他變成下一個宅王」

關鍵字：經濟,台灣,謝金河,觀光,投資移民,香港,澳門,新加坡,小經濟體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

卡夫亨氏盤後暴跌逾20%　巴菲特持股蒸發30億美元

台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

9成5上班族年後想跳槽　5大關鍵理由曝光..「工時過長」才排第3

亞鄰最低價攪局中油苦吞1.6元價差　估下週汽油暫不漲

經濟關鍵點　商總提以核養綠兩岸和平等五大建言

【廣編】400位中小企業主齊聚　區塊鏈技術帶來實體經濟新契機

徐旭東媒體投書大讚韓國瑜　卻建議不要參選2020

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

史上最高罰款紀錄！　銀行協助富豪逃稅遭罰1596億

貿協前進東京食品產　台灣館創歷年最大

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

卡夫亨氏盤後暴跌逾20%　巴菲特持股蒸發30億美元

台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

9成5上班族年後想跳槽　5大關鍵理由曝光..「工時過長」才排第3

亞鄰最低價攪局中油苦吞1.6元價差　估下週汽油暫不漲

經濟關鍵點　商總提以核養綠兩岸和平等五大建言

【廣編】400位中小企業主齊聚　區塊鏈技術帶來實體經濟新契機

徐旭東媒體投書大讚韓國瑜　卻建議不要參選2020

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

史上最高罰款紀錄！　銀行協助富豪逃稅遭罰1596億

貿協前進東京食品產　台灣館創歷年最大

陸教育部長：發展大學思想政治、團結師生「聽黨話、跟黨走」

卡夫亨氏盤後暴跌逾20%　巴菲特持股蒸發30億美元

美女立委陳瑩推原住民傳統　把玩彈弓嬌嗔「好硬、好厲害」

一張紙摺出夢想　2019 Red Bull世界紙飛機大賽報名開跑

海邊撿到黑洞木！網一看暴動「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰翻了

台灣該如何拚經濟　謝金河：觀光、投資移民是重點

陸片酬「自由落地」！愛奇藝CEO：7億縮水成2.3億

亞洲第一！同婚專法5重點一次看　跨國婚未納入、通姦一樣論罪

黑車自撞稀巴爛堵閘道　駕駛溜了兩瓶笑氣卻忘了帶走　

九州還能這樣玩！熊本可愛企鵝自己餵、走路秀超萌

財經熱門新聞

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　N..

快訊／好樂迪公布重大事件！22..

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之..

郭台銘臉書發文談鴻海食安管理

運將買121元的鴻海　心痛問謝..

兆豐銀房貸　推出上市櫃老闆價

快訊／壹傳媒再停牌　可能出售台..

中油苦吞1.6元價差　估下週汽..

離岸風電商機挹注　台船：今年可..

蔡力行上任兩年自嘲「難滿足」

即／威力彩上看4.6億！獎號出..

徐旭東讚韓國瑜　卻建議不要參選..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜證實有連絡小S：她很阿莎力

高雄市長韓國瑜22日出席「高雄市力推雙語城市記者會」，而他為了呼應選前就不斷強調的「雙語能力」，未來電台要從每周10小時加到53小時撥放英文節目，更在會中親自上陣演話劇，希望推動國際化腳步。而他在會後記者會也證實，「小S小姐全家都很可愛，我們有人跟她聯絡，她非常阿莎力，願意來高雄幫我們，甚至代言、帶家人來高雄一遊」。

經濟關鍵點　商總提以核養綠兩岸和平等五大建言

香港「甲型流感」肆虐致233死！

運將買121元的鴻海　心痛問謝金河怎麼辦

謝金河批數字王國　應重整股數救股價

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

KID認了首度缺席《玩很大》！

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面