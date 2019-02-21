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離岸風電商機挹注　台船：今年可望轉虧為盈

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▲▼▲▼台船舉行法說會，由於公司積極布局多角化經營，加上過去積存問題持續解決，今年可望轉虧為盈。（圖／記者馮建棨攝）

▲台船舉行法說會，由於公司積極布局多角化經營，加上過去積存問題持續解決，今年可望轉虧為盈。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台灣國際造船（2208）今天舉行法說會，去年（2018）營運狀況已經比前年（2017）減少虧損，接單金額也達成年度目標，今年逐步調整生產動能，另外也完成三大業務版圖規劃，積極調整組織人力、廠房設施及生產順序，未來要在製造商船、國艦國造及離岸風電均勻發展。

台船董事長鄭文隆表示，過去虧損縮小是執行止血計畫，另外也過去因風災造成的生產線骨牌效應去年也已經解決，今年預期因為多角化經營，可以持續縮減虧損。

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值得注意的是，政府積極推動能源轉型，其中離岸風電帶動台灣產業供應鏈，台船環海風電工程公司今年上半年就會成利，台船擁有自建的140米大型駁船，預計5月份就可以開始營運，未來可投入風機安裝、水下基礎、海上變電站及鋪設海底電纜等工程。台船還說，目前與沃旭能源、CIP、海龍風電等公司合作，未來將投入風機運輸及安裝、水下基礎運輸及安裝另外也會有風電統包工程服務。

展望未來，台船認為，全球航運及造船市場景氣逐步復甦，加上國建國造及離岸風電帶來的商機，台船將藉由多角化經營，希望分散風險及穩定獲利。

▼台船舉行法說會，由於公司積極布局多角化經營，加上過去積存問題持續解決，今年可望轉虧為盈。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼台船舉行法說會，由於公司積極布局多角化經營，加上過去積存問題持續解決，今年可望轉虧為盈。（圖／記者馮建棨攝）

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