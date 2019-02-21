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舊衣藏現金10多萬　環保隊員拾金不昧受表揚

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▲台南市環保局長林淵淙，對於黃錦治隊員拾金不眛的精神感到欣慰與榮耀。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局長林淵淙，對於黃錦治隊員拾金不眛的精神感到欣慰與榮耀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局永康區清潔隊黃錦治隊員，2月18日晚上9時於永康資源回收廠舊衣槽中，協助整理回收舊衣物時，在一個塑膠袋裝有舊衣裡發現一摺紙鈔，厚約新台幣10萬多元，黃員立即交付給謝祐銘班長保管，19日協同黃員向永康分局鹽行派出所報案，並請警政單位協助處理。

環保局清潔隊員黃錦治，擔任夜間資源回收車助手，工作認真負責，黃員常在回收車工作後會協助整理舊衣槽內的雜物等，於18日夜整理時不意之間，發現塑膠袋有件舊衣內裝有一摺千元紙鈔，驚訝之餘立即上報夜間負責謝祐銘班長，謝班長初步查有10多萬元，於是暫時保管，翌日19日上午謝班長與黄錦治隊員一同向轄區派出所報案，經向警察單位敍明並請警察人員協助處理。

台南市環保局長林淵淙說，環保局的清潔隊員訓練有素，除了工作及服務要求外，對環保工作人員良好品德操守素養也是特別重視。環保局長林淵淙對於黃錦治隊員拾金不眛的精神感到欣慰與榮耀，除了特別嘉許外又敘以嘉獎2次，借此鼓勵同仁優良的道德操守。

林淵淙局長期勉所有清潔隊員，抱持為民服務的最高原則，秉持任勞任怨的工作態度，繼續為市民提供優質的服務。

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關鍵字：舊衣,現金,環保隊員,拾金不昧,表揚

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