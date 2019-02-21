近10年有7年超徵　累計稅收超出預算數3千多億元

▲財政部公布，近10年來累計稅收超過預算數約3,000多億元。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，近10年來有7年實際稅收超過預算，3年較預估數短少，累計超出的金額為3,741億元，其中中央超出金額為1,115億元，地方則是2,052億元。

財政部解釋，由於稅收預算編列橫跨3個年度，易受外在經濟情勢變化或其他無法事先預知的重大事件干擾，導致實徵結果常與預算數有所不同。

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觀察近10年的實際數和預算數的差異，98年在國際金融海嘯肆虐下，全國稅收短少2,538億元，101年及102年因歐債危機衝擊，實徵數連2年低於預算。

由於103、104年景氣回溫，企業獲利擴增及實施財政健全方案效應顯現，連續3年稅收超乎預期，超出數皆在千億元以上，106、107年經濟復甦，所得稅申報優於預期，各超出預算960億、897億元。

近10年有7年實際稅收高出預算，3年較預估數短少，累計超出3,741億元，其中中央、地方超出數各為1,115億、2,052億元。

▲近10年來，稅收與預算數的差異。（圖／財政部提供）

近5年主要稅目實徵狀況超出預算數最多為所得稅，其次為營業稅、贈與稅或地價稅，主要來自經濟因素與稅制變動；前2大稅目超出金額合計占比介於五成五至八成六。

財政部表示，所得稅因落後徵繳特性而遞延反映景氣變化，103、104年經濟升溫，企業獲利改善，以及104年起股利可扣抵稅額減半，致104、105年實徵數分別超出1,616億元、1,039億元，106 年因營所稅暫繳稅款入帳增加，超出 568億元，107年隨企業獲利及股利發放創新高，以及外資股東盈餘分配所得扣繳率由 20%調高至21%，超出392億元。

▼近5年來，主要稅目實徵和預算數差異。（圖／財政部提供）



