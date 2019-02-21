全台最大連鎖傢俱詩肯逆勢展店　董座林福勤打造品牌新「潮」味

▲詩肯董事長林福勤表示，詩肯去年逆勢展店擴張，目前集團門市數已達122家規模、年增率近4％。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

全台最大連鎖傢俱品牌詩肯，無畏美中貿易戰仍逆勢展店，詩肯董事長林福勤今（21）日表示，詩肯將再繼續展店提升市場，也將對外延攬年輕新血，將「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」等品牌，打造得更有流行「潮味」。

詩肯公司今天舉辦集團春酒，董事長林福勤表示，邁入45周年的詩肯去年面對美中貿易戰、年金改革等不確定因素，衝擊2018年全年營收17.04億元較前一年度微幅減少5.63％，但仍逆勢展店擴張，目前集團門市數不但已達122家規模、年增率近4％。

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▲「詩肯居家」品牌，主打年輕族群傢俱產品。（圖／翻攝自詩肯官網）

其中，旗下「詩肯居家」品牌，主打年輕族群傢俱產品，營運表現更繳出亮眼成績，連續七年營收成長幅度繳出雙位數成長表現，目前占集團整體營收比重提升到22.73％，充分顯示詩肯不只能夠做出好的傢俱產品，更懂市場消費者的需求。

林福勤看好未來台灣傢俱市場消費主流趨勢，將持續往年輕族群發展，集團內部亦延攬年輕新血的加入詩肯大家族，強化集團在市場行銷、產品設計、門市拓展等重要業務布局能有更新潮的思維，用更年輕的活力衝刺集團往更高的目標前進。



「在最壞的時候，永遠做最好的準備。」林福勤強調，詩肯品牌只專注做好兩件事：「產品」及「顧客」。用心了解消費者需求，為顧客營造出家的感覺；研發設計出消費者滿意、高品質、平價的產品，是推動詩肯集團不斷成長茁壯之核心。