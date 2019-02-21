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爸媽有福了！養2名未滿3歲小孩　兩人可同時請育嬰假

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▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲勞動部放寬，只要同時扶養2名以上未滿3歲子女，不但可以同時請育嬰假，也能一起請領育嬰津貼。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部去年放寬育嬰留職停薪津貼規定，父母同時扶養2名以上未滿3歲的子女可同時請領育嬰津貼，不過僅育有「雙胞胎」以上才能申請育嬰假，造成父母請育嬰假遭雇主拒絕，同時也領不到育嬰津貼，不過勞動部今（21）日透過函釋放寬，父母只要扶養2名以上未滿3歲的子女，同時可請育嬰假，即日起生效。

勞工在請領育嬰津貼前，得先申請育嬰留職停薪。根據《就業保險法》規定，父母不能同時請領育嬰津貼，考量若同時扶養2名以上未滿3歲子女，或雙胞胎、多胞胎的夫妻，單獨留一個人在家中恐難以扛起照顧責任，因此去年勞動部放寬，父母同時育有2名以上未滿3歲子女，可同時請領育嬰留職停薪津貼。

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不過，依據《性別工作平等法》第22條中的「正當理由」，育有雙胞胎或多胞胎的勞工，就算配偶沒有就業，雇主仍應准許申請育嬰留職停薪。換句話說，在「生雙胞胎或多胞胎」的前提下，父母才能同時請育嬰假，「同時撫育2名未滿3歲子女」並未列在正當理由中，引發外界質疑「看得到吃不到」。

勞動部今天透過函釋放寬，撫育2名以上未滿3歲子女的受雇者，配偶即使未就業，但考量育兒父母恐無法單獨兼顧2名以上未滿3歲子女的照顧責任，為鼓勵父母參與養育幼兒成長的過程，且有親自照顧2名以上未滿3歲子女的需求，依照規定向雇主申請育嬰留職停薪時，符合《性別工作平等法》第22條但書的「正當理由」。換言之，扶養2名未滿3歲的子女，父母可同時請育嬰假。

根據勞保局統計，以2018年為例，就業保險育嬰留職停薪津貼初次核付8萬1333件，核發金額達85億6324萬7574元。

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關鍵字：勞動部,勞保局,育嬰假,育嬰津貼,留職停薪,雙胞胎,多胞胎

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