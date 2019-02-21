還沒漲夠！台科技股利空出盡　後市反彈行情仍可期　



▲施羅德樂活中小基金經理人詹祖光。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

今年一開始，美股就領軍全球股市上演一波反彈行情，又以去年底重挫的科技股，隨著國際大廠陸續發布財報及財測後，利空出盡，助攻本波反彈，台股也因此受激勵，站穩萬點之上。法人表示，科技產業雖持續處於調整階段，但總體環境及產業內部都有亮點可期，台科技股後續仍有表現機會，投資上可多留意中小型利基股。

施羅德樂活中小基金經理人詹祖光認為，本波美股反彈，由先前跌深的科技股漲幅領先大盤，其中又以半導體類股攻勢更為強勁，而台股也循此模式，由科技股領攻，只是目前台股表現仍落後美股。

自去年底開始，全球股市受到美股激勵而反彈，而美股當中，又以科技股表現更為亮眼，特別是費城半導體指數本波彈幅更超過25%，明顯領先美股近二成的彈幅。至於台灣股市，科技股同樣複製美股攻勢，漲幅是大盤兩倍；只是相較於美股的凌厲表現，台股不論是整體大盤、又或是科技股，仍落後美股，因此後市補漲空間仍可期。

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▲美科技股與台科技股相對大盤的彈幅比較 。（圖／施羅德投信提供）

分析此波的反彈，歸因為中美貿易協商氣氛轉佳以及產業表現落底。詹祖光認為，股市最怕的就是不確定性，今年中美雙方重啟協商，帶動整體市場信心回溫。最關鍵的是，以做為產業先型指標的半導體來看，少數公司甚至已經看到春燕，第一季淡季不淡，提振投資人信心。即使不少公司去年第四季財報或財測不如預期，然獲利預期已數度下修，且現況疲弱已在預期之內，因此失望賣壓也多在短線反應完畢，明顯有利空出盡的味道。

展望後市，施羅德投信建議，不論接下來兩強協商能否取得共識，中美互相提防的態勢都已成形，尤其是在最為敏感的科技產業上，勢必將致力減少對彼此的依賴，盡可能從其他進口國取得替代產品供給，此將成為中長線趨勢，只要能取得雙邊轉單的商機，對台廠將有不錯的挹注，在盤面缺乏主流的情況下，不妨關注個別中小型股。