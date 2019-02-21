獵雷艦案金管會遭糾正　金管會：未來謹守分際

▲金管會因為慶富案而遭到監察院糾正，金管會表示，虛心接受。（資料照／慶富造船提供）

記者吳靜君／台北報導

獵雷艦案金管會、國防部都被監察院糾正，金管會回應，未來如果要見個別企業，更會注意分際；至於授信資金流向的問題，已經與工程會通過第三方契約的機制，如果大型公共工程的聯貸案、超過50億元的話就會有照會機制，降低弊案的風險。

監察院通過海軍獵雷艦採購弊案的彈劾案，認定海軍前司令陳永康、海軍前副司令蒲澤春、高雄海洋局前局長王端仁及農委會漁業署研究員陳文深等4人違失重大。監察院21日通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出之調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

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金管會今（21）日表示，針對跟慶富之間的作為是否適當，未來個案上面會更謹守分際，不過金管會強調，慶富來見金管會之前，一銀就就已經在研議授信案條件的變更，且該授信案的條件變更，是經過參貸行的多數決，所以慶富案的條件變更與負責人和金管會主委見面，並沒有關係。

至於未來會不會見企業主，金管會僅回應，會仔細了解企業想要見金管會的目的，避免表面想見的理由和實際所談內容不相同；但是如果是公會團體和會員團體有請求，也不可能完全避而不見，所以金管會強調，未來還是針對個案的情形，謹守分際，避免類似慶富案的情況發生。

其次，第2個缺失是授信資金流向的問題，金管會與工程會已經通過第三方合約機制，今年開始推動，大型公共工程的採購案且聯貸金額超過50億元以上，就會有資訊照會的機制，將來授信銀行可以跟採購機關了解廠商執行狀況和請款執行，在資訊往來就會更透明。

金管會表示，第三方合約機制是採購機關和廠商與銀行簽訂，將來銀行如果有疑義時就可以詢問採購機關，執行契約的狀況銀行也可以詢問。

海軍獵雷艦採購弊案 監察院糾正國防部、金管會及漁業署