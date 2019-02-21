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利率太低退燒！人民幣存款餘額創下四年半來新低

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▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）
▲人民幣存款餘額連4降，央行說明可能是利率走低影響。（圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

繼去年12月底跌破3,000億元人民幣關卡後，中國大陸人行放款造成人民幣利率下降，讓人民幣存款不再具投資吸引力。中央銀行今（21）日公布，國銀人民幣存款餘額連4降，今年1月底全體國銀人民幣存款餘額2,902.64億元人民幣，創下2014年6月以來新低，並且較前月减2.74%。

央行公布2019年1月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2,575.58億元，國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額327.06億元，均呈現月減。合計DBU及OBU，整體人民幣存款餘額約2,902.64億元，月減人民幣81.77億元，且邁向連續4個月衰退，3,000億元大關愈來愈遙遠。

自從2013年2月開放人民幣存匯款業務，隨後存款量就一路快速增加，在2014年9月站上3,000億元大關後，並在2015年6月達到3,382億元最高，隨後人民幣就時增時減，並於去年12月底跌破3,000億元大關，至今已站在2,900億元邊緣，創下四年七個月以來新低位。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，人民幣存款餘額減少除了因為電子業客戶匯款到大陸支付三角貿易的貨款，加上適逢農曆過年，年終獎金跟薪資的支出較高，另外還有1月份花旗有一檔國際債券提前贖回，金額稍大約2.6億元人民幣。

此外，央行也指出，因景氣放緩，政府為讓資金寬鬆，大陸人行在放錢，根據資料顯示，人民幣1月利率已較12月底低，1個月期從3.1%下滑至2.86%，3個月期也從3.5%下滑至3.1%，6個月期從 3.6%下滑至3.4%，9個月期自3.6%下滑至3.3%，而1年期從3.8%降至3.6%，而本月的1年期牌告利率也續降至3.4%。

▼央行外匯局公布1月銀行辦理人民幣業務概況。（圖／記者劉姵呈攝）

▲▼央行外匯局公布1月銀行辦理人民幣業務概況。（圖／記者劉姵呈攝）

而央行也公布，1月人民幣的匯款總額來到14,00.21 億元人民幣，較上月續增95.31億元；央行說明，主要是因電子業將存款匯到中國以支付三角貿易貨款，且春節支付年終獎金及薪資等需求，不排除有季節性因素影響。同時，壽險業和證券商也匯回在國外投資的款項1月有一筆以人民幣計價國際債權提前贖回，金額較大為2.6億元人民幣，匯給債券持有人。

最後，央行也公布1月銀行各天期的最高牌告利率，1個月牌告利率最高為中信銀2.86%、3個月為日盛銀3.1%，6個月為台北富邦銀3.1%，9個月為日盛銀3.1%，1年期則以渣打較高為3.5%。

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關鍵字：人民幣,人民幣存款餘額,央行,外匯,利率

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