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美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

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▲美中貿易戰持續延燒，陽明海運董事長謝志堅預估，今年貨櫃海運將是需求大於供給的一年。（圖／記者黃克翔攝）

▲美中貿易戰持續延燒，陽明海運董事長謝志堅預估，今年貨櫃海運將是需求大於供給的一年。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

美中最新一輪貿易磋商已在華府展開，針對今年貨櫃海運展望，陽明海運董事長謝志堅今（21）日表示，今年整體市場的需求成長將高於供給，供需將呈現黃金交叉態勢，今年海運展望為「審慎但不悲觀」。

美中貿易戰持續延燒，帶動亞洲區間貨載運量上升，展望今年航運景氣，謝志堅舉出法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測表示，今年全年貨量將年增 3.8%，而預估貨櫃航運艙位供給率僅成長3.2%，扭轉過去供過於求的情勢。

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另外，限硫令將於 2020 年元月起實施，陽明海運總經理林文博表示，此舉將使船舶供給過多的壓力趨緩，而市場上多數船舶將採低硫油來因應法規，部分新船則加裝脫硫器。

▲陽明海運看好今年貨櫃海運市況將優於去年。（圖／達志影像／美聯社）

▲陽明海運看好今年貨櫃海運市況將優於去年。（圖／達志影像／美聯社）

為因應新的環保法規，林文博指出，陽明旗下的10 艘 1.1 萬 TEU 租船、現有船隊中 5 艘 1.4 萬 TEU 的主力船舶，以及已向台船購建中的2800TEU 小型船舶，總計25艘船舶將採加裝脫硫器因應，約佔整體船隊比重約18%。

至於改採低硫油的船舶，是否將造成營運成本上升的壓力？謝志堅預估，今年國際油價每桶約在60美元的穩定狀態，而使用低硫油雖會增加用油成本，但目前航商做法多是向貨主收取低硫油附加費，等於將成本轉嫁給貨主，對公司成本影響有限。

展望後市，陽明海運看好今年市況將優於去年，但謝志堅也坦言，美中貿易戰的後續發展，仍是影響貨櫃海運的一大變數，目前陽明已將使用在大中華市場的部分艙位移至東南亞，以分散經營風險。

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關鍵字：美中貿易戰,陽明海運,謝志堅,林文博

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