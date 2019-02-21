欣偉傑董座詐貸案　兆豐銀：已經全數還清

▲兆豐銀表示，欣偉傑貸款案件貸款金額已經在2016年還清。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

基隆知名建設公司「欣偉傑」，涉嫌利用假的不動產買賣契約等文件，向兆豐銀行詐貸11億元，兆豐銀今（21）日表示，2016年5月已經全數還款。

台北地檢署指揮新北市調查處，搜索公司辦公室等10處地點，並約談負責人羅律煌等19人，檢察官訊後在21日凌晨，依違反《銀行法》、《稅捐稽徵法》、詐欺等罪，諭令羅200萬元交保，並限制住居，另有8名被告15萬到50萬元不等交保。

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欣偉傑建設公司前身是羅傑建設公司，從基隆起家，在基隆有多處建案成績，近年力拚跨足台北市，2017年間，欣偉傑的台北市長安西路都更案，爆發強拆不同意戶房屋的爭議事件，引發社會議論。

檢調獲報，欣偉傑在2012年間，以將在台北市中山區興建住宅大樓的名義，用不動產買賣契約書、包商單據等不實文件，提高抵押價格後，向銀行申請土建融資，並獲核貸11億元，專案人員蒐證後，在20日發動搜索約談，同時釐清銀行內部是否有人配合放水核貸。

兆豐銀表示，該是依照銀行相關規定的授信作業程序辦理，撥款也是憑建經公司提供的工程查核報告執行，且已經在2016年全數還款結清。

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