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找工作嗎？台泥MA招募計畫　優秀者只花10年當上總經理

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▲▼台泥MA招募計畫。（圖／台泥提供）
▲台泥MA招募計畫。（圖／台泥提供）

記者劉姵呈／台北報導

水泥第一大龍頭台泥將於今年3月起展開校園徵才活動，碩博士與大學生起薪皆非常具競爭力，MA 儲備幹部計劃，擁有完善職涯規劃以及升遷管道，今年更新增「專業與外語特訓」，外加每季獎金和完善的醫療福利制度，預計將是新鮮人目光焦點，優秀者甚至只花了10年就升上總經理。

根據台泥人資部最新資料，部分幹部10年內晉升總經理，提供年輕人最大發揮空間，MA幹部以及水泥廠區、物料、人資等各部門員工，也特別拍攝招募廣告，透過經驗談及現身說法，讓新鮮人了解目前的就業大環境，也更了解台泥。

台泥企業團觸角伸及全球，董事長張安平宣告，核心發展軸線將跨足國際、航向全世界。在拓展國際化的同時，台泥期望培養更多具國際視野的年輕人，今年徵才特別向商管學院，包括國貿、企管、財管等MBA科系以及外語學院畢業生招手，電資、理工學院相關科系如資工、機械、材料、化工等專業領域畢業生，都是台泥此次重點招募對象。

不只針對新招聘人員，台泥自2018年起也投入大筆教育資源，強化員工國際競爭力，甚至推出首創「外師駐點」英語教學服務，由於考量台泥部分廠區的地理位置與交通問題，外師每週進駐廠區，員工可隨時進行英語諮詢與會話課程，打造英文學習環境。

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公司還提供基層主管每週2小時英文課程，每年修滿40小時，並依照職務調整與任務需求，可選擇一對一語文訓練；如員工自行補習英文，每年亦補助1萬2的進修費用，全面提升員工的英語實力。

台泥表示，政大土耳其系畢業，在土耳其哈希德配大學主修突厥學，剛滿30歲的林逸群，將成為台泥前往土耳其第一批先鋒小組，替自己的職涯與人生邁開一大步。

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關鍵字：台泥,徵才,MA培訓,傳產

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