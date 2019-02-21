台灣思貝克從事多層次傳銷少1動作　公平會開罰30萬元

▲台灣思貝克有限公司沒有在開始實施前報備，違反多層次傳銷管理法遭公平會罰30萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣思貝克公司近期被民眾檢舉，從事多層次傳銷，且未在實施前向公平交易委員會進行報備，已經違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，遭公平會開罰30萬元罰鍰。

根據多層次傳銷管理法規定，多層次傳銷事業於開始實施多層次傳銷行為前，應檢具載明事業基本資料及營業所、傳銷制度及傳銷商參加條件、擬與傳銷商簽定的參加契約內容、商品或服務的品項、價格及來源等文件，向主管機關公平會報備。

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公平會近期接獲檢舉，台灣思貝克公司與日本Club Sparkle株式會社簽訂合作契約，從2018年1月起提供業務支援服務，並於花蓮、台北、新竹、台中等地租借場地舉辦「Sparkle Academy」（台灣思貝克學苑），招攬他人加入日本Club Sparkle株式會社的傳銷計畫或組織，推廣、銷售商品，當參加者介紹他人加入及購買商品可獲得「推薦紅利」及「重銷紅利」等具有多層級抽佣關係及團隊計酬特性的獎金。

不過台灣思貝克公司並沒有在開始實施前向主管機關報備，公平會表示，已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處以新台幣30萬元罰鍰，並令自處分書送達的次日起，應立即停止違法行為。

至於外界關心的變更銷售商品是否要報備，公平會說，多層次傳銷事業若要停售、少賣或新賣商品，一樣都必須依規定向公平會報備。