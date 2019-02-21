福衛七號延續「太空中最精準的溫度計」　陳良基：颱風路徑更精確

▲科技部長陳良基。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

總統蔡英文今天（21日）偕同科技部長陳良基前往新竹的國家太空中心，視察福衛七號，陳良基表示，福衛七號預計今年發射升空，目前已經做好完整準備，只待美方確認發射日期，未來福衛七號將協助氣象進行科學任務，有助於台灣得到更加精確的颱風路徑。

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▲總統蔡英文、科技部長陳良基在東沙環礁國家公園郵票首日封簽名留念。（圖／記者姚惠茹攝）

總統今天首先來到太空中心衛星操控中心聽取簡報，剛好約10時53分，福衛五號正好通過台灣上空，總統也從操控中心看到儀表接收到的福五訊號，隨後進入整測廠房近距離觀看福衛七號，以及組裝中的獵風者衛星，最後頒發福衛七號合格證書，並且適逢中華郵政發行東沙環礁國家公園郵票，而「東沙環礁」的遙測照片， 就是來自福衛五號，因此總統也特別在首日封簽名留下紀念。

▲太空中心主任林俊良說明衛星操控中心正接收福五訊號。（圖／記者姚惠茹攝）

科技部長陳良基表示，台灣過去協助搜集氣象資訊的是2006年發射上太空的福衛三號，服役至今已超過12年，預計今年發射升空的福衛七號將取代福衛三號，成為「太空中最精準的溫度計」，而且福七提供的資料量是福三的3倍左右，並且根據太空中心以莫拉克颱風的預報模擬測試為例，福衛七號加入之後，可望提升颱風路徑預報準確度約5到10個百分比，還有助於提升颱風、梅雨、豪大雨特報的氣象預報準確度。

技術方面，太空中心主任林俊良指出，福七是由國家太空中心、中央氣象局和學術界共同研發出獨步全球的的掩星技術，也就是福衛七號主要先接收衛星所發射出的無線電波，然後經過電離層與大氣層產生折射效應，分析這些折射訊號，然後得到大氣層中，有關溫度、壓力、水氣，以及電離層電子濃度的訊號。

硬體方面，林俊良指出，不同於福五完整都是台灣自主研發，福七是由美國與英國協助而成，其中，英國負責福七主體，而美國則是負責科學任務酬載與發射載具，包括全球衛星導航系統無線電訊號接收器（TGRS）、離子速度儀（IVM）、無線電射頻信標儀（RFB）、以及SpaceX 的獵鷹重型火箭，至於太空中心則是建置衛星系統設計、衛星操控系統、資料應用平台。

▲美國衛星發射台實景。（圖／記者姚惠茹攝）