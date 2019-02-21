哈紹吉案後　分析師：沙國將轉向與亞洲國家合作

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）正在進行他的亞洲訪問之旅，他與巴基斯坦簽署了價值200億美元的合作協議，並於18日結束訪問，接下來將繼續前往印度和中國大陸。外界認為，這顯露出穆罕默德希望能讓沙國的合作對象漸漸轉向亞洲國家。

據CNN報導，沙烏地阿拉伯的經濟在過去很長一段時間一直都是依賴石油，但沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直希望能將沙國經濟轉向多元發展，因此他需要更多的外國投資和專業知識。

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穆罕默德的計畫被稱為「2030年願景」，旨在減少失業，發展民營企業，並在未來的十年內發展工業、旅遊及娛樂產業。研究機構歐睿國際（Euromonitor International）的高級分析師Rabia Yasmeen就表示，「穆罕默德這次的亞洲訪問具有地緣戰略和社會經濟的考量，這對於『2030年願景』能否成功有相當大的關鍵。訪問亞洲將能建立沙國王儲與這些亞洲國家政府之間更密切的聯繫途徑，同時也能提高在民眾心中的正面形象。」

沙烏地阿拉伯政府的形象在先前《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害後受到相當大的衝擊，美國情報官員更直指，若沒有沙國王儲穆罕默德的支持，這場謀殺將不可能成功，但沙國政府否認這種說法。但這次的事件也讓外國企業紛紛取消對沙國的投資計畫，例如西門子（Siemens）、摩根大通（JP Morgan）及維珍集團（Virgin）。

反觀亞洲，多數國家與西方國家相比，對這次的記者遇害事件就沒有那麼多的批評，因此仍有許多經濟上的合作，例如印度和沙國之間的貿易在2018年增長了約10％，達到275億美元，光印度一國，就從該國進口了17％的石油。此外，也有將近300萬印度人在沙國工作，他們多是從事建築工人或是家庭幫傭，而隨著兩國貿易關係持續進行，這些在沙國工作的印度人，有望能獲得薪酬更好的工作。

目前中國大陸是沙國最大的貿易夥伴，沙國王儲此次的亞洲行也計畫要前往中國大陸，分析師Rabia Yasmeen認為，這次的訪問將能促使兩國在經濟上有更進一步合作，可能也會包含中國大陸積極推行的一帶一路與沙國的「2030年願景」將如何結合。