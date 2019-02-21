台股尾盤急拉續向年線挺進　台指期收漲77點登上10300點關卡

▲美股4大指數全面收紅，台股期現貨今天也跟上這波走勢，終場雙雙攻上10300點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）決議利率不變，偏向鴿派立場，台股期現貨今（21）日震盪收紅，雙雙攻上10300點關卡，台股終場上漲47.07點，以10319.53點，成交量1283.3億元，台指期終場也漲77點，以10324點作收，成交量9萬7327口。

美股在Fed會議紀錄顯示對升息保持耐心態度，鴿派基調更為明顯，推升美股4大指數全面收紅，台股今天狹幅震盪，以10282.32點開出，指數一度壓回盤下整理，隨後盤勢順利翻紅，直接突破10300點關卡，終場上漲47.07點，以10319.53點，漲幅0.46%，成交量1283.3億元。

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台指期今天在平盤上下震盪，指數貼近現貨走勢，盤中持續創波段新高，電子期指尾盤上漲0.63%，金融期指也漲0.62%，終場上漲77點，以10324點作收，成交量9萬7327口，一舉登上10300點關卡。

期貨分析師表示，台指期今天震盪走高，主要是早盤美股期貨以及台股向上走勢拉高帶動，目前上檔壓力落在10400點至10500點之間，預期這波驚驚漲的走勢尚未停歇，未來仍得留意國際股市變化以及美中貿易談判結果，預期短線震盪走多機會較大。