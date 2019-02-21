製造業產值連9季正成長　但受貿易戰影響今年Q1看衰

▲經濟部統計處今天公布製造業產值，去年第四季產值金額3.6兆，整體是連續九季正成長，預估今年第一季會略微下滑。（圖／路透）

記者馮建棨／台北報導

經濟部統計處今天（21日）公布第四季製造業產值統計，受到全球景氣降溫，製造業產值3兆6,040億元，比第三季減0.7%，不過仍比去年同期增加4.84%，是連續第9季正成長，統計處認為，未來受到中美貿易戰影響，全球經濟成長放緩需求減弱，整體會持續減少。

統計處表示，觀察第四季各行表現，石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業去年進行歲修讓比較基期較低，加上國際原物料價格較上年同期高，讓產值持續成長，機械設備業因產業設備自動化、智慧化需求續增，產值年增3.34%，不過受到美中貿易影響，海外投資需求轉趨保守，增幅是七季最低。

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至於科技產業中，電腦電子產品及光學製品業因伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通設備、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件因需求增加，讓產值年增9.12%；電子零組件業年增雖然只有1.40%，不過積體電路業受惠於新興科技應用拓展及半導體先進製程需求續增，致產值4,203億元，創下歷年單季新高，年增9.42%，而液晶面板及其組件業則因中小尺寸面板需求減少及大尺寸面板價格續跌，年減4.94%，抵銷部分增幅。

展望未來，統計處認為，全球經濟成長放緩需求減弱、消費性電子產品及相關產業之淡季效應，以及美中貿易爭端之不確定性，將抑制我國製造業生產動能，加上農曆春節工作天數減少，預估今年第1季製造業產值會比去年第四季減少。

▼經濟部統計處今天公布製造業產值，去年第四季產值金額3.6兆，整體是連續九季正成長，預估今年第一季會略微下滑。（圖／取自經濟部統計處資料）