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先探／謝金河：難得的飛豬景象

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

過去幾年，全中國最流行的一句話是馬雲與雷軍經常掛在嘴邊的話：站在風口上的豬也會飛起來！今年一開年，全球經濟專家沒有一個人看好豬年股市，多數人都是「保守、保守，再保守！」結果全球股市從元月漲到現在，似乎欲罷不能。

最傳奇的是美國股市，道瓊指數在去年聖誕節後一天，最慘跌到二一七一二．五三，到二月十九日為止，卻意外漲到二五九六一．四四，道瓊指數大漲四二四八．九一，從最低檔算起來彈升了十九．五七％，如果從月線來看，去年十二月道瓊指數跌了二二一一點，跌幅八．六六％，元月卻大漲一六七二．二一，漲幅達七．一七％，二月再漲八九一．六五，漲幅達三．五七％。

這當中美股的強勢透露了幾個訊號：一是技術面的強大扭力，去年十二月美股急跌，所有技術指標全部出現空頭排列，按照過去常理判斷，美股熊市正要開始，可能要面臨漫漫跌勢，尤其是九月ＫＤ值才反轉交叉向下，這是非常嚴重的死亡交叉，沒想到短短的兩個月，道瓊指數各條均線又呈現多頭排列，而且指數穩穩站在年線之上，月線ＫＤ值也向上交叉，形成一個完整的多頭排列，這在技術分析的角度是十分不可思議的多空易位景象。

請繼續往下閱讀...

美中股市紛轉為多頭排列

這一段多頭旅程，包括S&P 500從二三四六．五八拉升到二七八七．三三，Nasdaq從六一九○．一七到七五○五．七九，那斯達克一○○指數從五八九五．一二到七○八九．一，費城半導體指數從一○六六．三九拉升到一三五七．七五，都有異曲同工之妙。美國各大指數全都站上年線，形成一個牛市景象，這兩個月的美股牛市可以直追川普在二○一六年當選美國總統後，美股出現的大牛市。

另一個是美中貿易戰中首當其衝的中國深滬股市，若以滬深三○○指數為例，指數從二九三五．八三衝到三四八○．七九，一舉突破年線，這個意義十分不尋常，中國深滬股市去年跌幅全球居冠，但是元月滬深三○○彈升六．三四％，至二月二十日為止，又彈升七．八二％，目前除了年線仍在下彎，其他均線紛紛轉為多頭排列，深圳Ａ股元月只小漲○．五四％，二月大漲十三．六二％。

去年中國科技股慘跌，像藍思科技一口氣殺到五．八三人民幣，最近反彈到八．一八人民幣（下同），立訊從十二．八一反彈到十九．四九元，歌爾聲學從六．五六漲到八．四五元，慘跌到二二．二九的海康威視最近彈升到三五元，大華股份也從十．八四彈升到十六．一六元，歐菲科技也從八．三三彈升到十三．二五元，再加上５Ｇ概念股發酵，京信通信、中國鐵塔，到中國通信服務股價上漲近一倍，使得中國股市扭轉頹勢。

這正好印證了先前一直強調「行情總在絕望中誕生」的說法，台股相較於美股、中國滬深股市，漲幅都相對落後，從元月加權指數上漲二．一％，二月上漲三．四三％，櫃買元月漲五．一六％，二月再漲五．五四％表現更優，似乎跟上國際腳步，至於摩台指數相對較弱，元月摩台指數上漲一．六七％，二月漲三．四四％，如果排順位是櫃買指數優於加權指數，而加權指數又比摩台指數出色。

台股形成中小型股表現優於大型股的現象，背後有幾個原因，其一是去年外資賣超台股三五一○億元，今年外資小幅買超台積電，鴻海仍是賣超狀態，外資對台股的態度是中立，沒有大幅賣超，也沒有大舉買超，這使得大型股帶動指數的助力減弱。

難得一見的豬飛景象

另一個因素是因為美中貿易戰形成市場極度悲觀，這一段時間，所有經濟預測都偏向悲觀，再加上今年農曆長假達十一天，很多人都直覺國際股市不妙，於是抱股過年史上意願最低。這些悲觀預期造成法人與散戶投資人持股相對偏低，加上美、中股市大漲，形成市場強力加碼的態勢。

還有去年全球股市狂跌中，很多機器人理財的程式減碼壓力，造成ＥＴＦ巨大賣壓，今年技術面又形成買進訊號，於是造成散戶與法人大舉加碼的景象。

台灣最顯著的法人加碼股如廣明，十二日外資買超一二三三張，投信買超四三九六張，這幾乎不限價從市場吸足籌碼，當天三大法人買超廣明五八○○張，最近廣明遭到警示，仍十九日外資仍強力買超一二九五張，被警示的廣明自結去年十二月單月淨利一．○一億，ＥＰＳ○．三七元，正好與第三季財報一樣，看起來今年協作機器人發威，形成市場最大焦點。

最近偏光板的誠美材及明基材都出現飆漲的景象，尤其是明基材一口氣從十三．五五大漲到二五．八五元，幾乎大漲了一倍，也給了市場尋寶低價股帶來一些啟示。股市在豬年開年形成難得一見的「豬飛」景象，一部分原因是去年美中貿易戰造成的設備投資觀望，開年後發現情勢沒有那麼嚴重，大家又加碼購料，形成淡季不淡的景象。

於是市場中開始出現風口上的豬飛景象，大家不妨尋覓一下幾個股價領先創新高的族群效應，一是今年５Ｇ很熱，跟５Ｇ有關的散熱原件股最早表態，像是雙鴻從四五元漲到一四○元，超眾從八一元漲到一五三．五元，然後是泰碩、力致，最近力山、協禧也跟進，散熱股率先突破年線，然後形成一段漲勢。最近跟５Ｇ有關的正文、昇達科，或眾達ＫＹ、上詮、波若威等網通廠都形成多頭排列。

另一個整齊的類股是航太扣件，像豐達科漲到八六．三元，拓凱漲到一四六．五元，漢翔、晟田都拉出漲幅，在興櫃的駐龍，去年ＥＰＳ挑戰八元，也贏得市場買盤，長亨也有平穩表現。航太零組件產業強調小量多樣，這正好是台灣的強項，值得長期關注。(全文未完)

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