福衛七號預計今年發射升空　蔡英文視察：盼福五發揮防衛功能

▲總統蔡英文前往新竹國家太空中心視察福衛七號。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

福爾摩沙衛星七號，預計今年發射升空，今（21日）總統蔡英文特別前往新竹的國家太空中心視察福衛七號的整合和測試進度，不僅說到期待福七可以成為防災利器，更談到未來也希望福五能夠在國家的防衛體系，甚至國際體系發揮功能。

2017年台灣第一顆自主研發的福衛五號登上太空，主要進行遙測／科學任務，如今福衛七號也預計在今年發射升空，主要就是接替福衛三號，進行氣象／科學任務，並且根據太空中心以莫拉克颱風的預報模擬測試為例，福衛七號加入之後，可望提升颱風路徑預報準確度約5到10個百分比。

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▲總統蔡英文頒發福衛七號合格證書給太空中心主任林俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

總統蔡英文今天前往新竹太空中心視察，致詞談到福衛七號今天的主題是趨勢待發，想起自己在福衛五號成功發射時，自己的臉書還引用五月天的歌詞「沈默的銀河系，因為你而有意義」，並提到福五的成功，證明台灣有自主研發的能力，也是台灣太空史的里程碑，希望福五未來也能在國家的防衛體系，甚至國際體系上面發揮功能。

至於福衛七號，蔡英文表示，福七是我國與美國雙邊合作中最大的計畫，這個衛星群未來的任務主是增加低緯度地區氣象以及電離層觀測的資料，期待未來福衛七號可以成為氣象、監測、防災、滅災的利器，讓台灣對全球的氣候變遷以及永續發展做出更多的貢獻。

▲總統蔡英文偕同科技部長陳良基前往視察福衛七號。（圖／記者姚惠茹攝）

談到太空計畫，蔡英文表示，科學家對太空充滿好奇的程度，不會因為一顆衛星上太空而感到滿足，未來還會有第二顆、第三顆，甚至不只這樣，並希望將這些技術跟產業結合，因為在太空領域當中，只有夠頑固才可以把心裡面相信的事情，變成最美麗的風景，並分享自己喜歡的一句話「知道的越多，越感到自己的無知」，而對太空領域無窮無盡的探索是人類共同的夢想。

最後，蔡英文說，今年一月初行政院蘇院長就任後談的第一個計畫，正式第三期太空實驗發展計畫， 不僅顯示政府的決心，而且目標很清楚，台灣不只要上太空，更要把自己在探索太空領域當中 所擁有的知識，變成全世界太空產業供應鏈當中不可或缺的一環。