油價說要大漲卻沒漲　中油：一切都是「亞鄰最低價」

▲▼油價一下傳出要大漲，但實際上漲幅卻只有一點，中油說，這是受限「亞鄰最低價」的規定，才讓國內油價漲幅較少。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

受到美中貿易戰談判可能傳出好消息影響，激勵國際油價上揚，連帶國內汽油油價將一口氣大漲1.5元，不過中油說，受限「亞鄰最低價」的條件，整體油價還是要等週日才會對外宣布。據了解，整體上揚幅度可能只有一點點甚至不調整。

中油參考的指標原油價格今天（21日）66.48美元，比上週的63.54美元上漲2.94美元，依照油價公式推估，原本汽油價格每公升將調漲1.5元、柴油0.7元，不過受限「亞鄰最低價」，整體調整幅度還不確定。

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據了解，過去油價公式啟用時，就有規定台灣的92及95汽油、柴油價格必須維持「亞洲鄰近國家的最低價」，若是當週油價上漲，整體價格不能超過其他國家，也因此最近兩次價格調整都被限制，讓油價呈現「跌多漲少」的狀態。

▼油價一下傳出要大漲，但實際上漲幅卻只有一點，中油說，這是受限「亞鄰最低價」的規定，才讓國內油價漲幅較少。（圖／取自中油網站）



中油總經理李順欽說，去年國際油價穩定上揚，但因為中美貿易戰影響，讓石油需求降低，其中鄰近的韓國是汽油輸出國，因為油價價格疲軟，讓92及95稅前價格跌落至低點，現在近期價格稍有起色，但韓國還是沒有提升，因此近期這幾次油價調整都還是受影響。

至於國際油價持續上揚，後續可能會影響到國內物價，中油總經理李順欽說，過去經濟部在油價高點時會啟動「凍漲機制」，去年油價偏高時就有啟動，後續油價是否會在凍漲，還是要看經濟部的決定。

不過因「亞鄰最低價」限制，價差差到每公升0.9元，引發中油開始喊痛，中油說，當價格落差越大，中油自行吸收的金額就越高，過去經驗每吸收一塊錢換算下來中油就要自行吸收1億元的價差，因此後續會找經濟部再來討論修改油價公式，希望能改為更有彈性。

▼油價一下傳出要大漲，但實際上漲幅卻只有一點，中油說，這是受限「亞鄰最低價」的規定，才讓國內油價漲幅較少。（圖／記者林敬旻攝）