IG將推「斗內」新功能　今年就能綁定信用卡捐款

▲ 爆料者在推特上釋出可連結斗內的貼圖樣式。（圖／翻攝自Jane Manchun Wong推特）

生活中心／綜合報導

社群軟體Instagram（IG）又有新功能要來了？一名網友珍（Jane Manchun Wong）18日在推特上發文透露，IG可能馬上就會推出斗內功能（Donation），透過這項功能，非營利組織能夠在這個平台向用戶募集資金，用戶也能在綁定信用卡後，「斗內」支持自己喜愛的網紅。

據「Download.com」網站報導，珍在貼文中提到，IG用戶日後在發布限實動態時，貼圖欄將會多出一個名為「Donation」的藍綠色圖示，只要事先綁定信用卡資料，就可以點選這個圖示，選擇自己要進行捐款的對象，完成捐贈。

▲官方也證實將在今年推出「斗內」功能。（圖／翻攝自pixabay）

對此，官方隨後也發布聲明證實，的確正計畫,推出斗內功能，不過目前一切都還在測試階段，預估今年之內就能夠推出、開放這項功能，讓所有的用戶都能藉由直播以及限時動態，來得到粉絲及親友的捐款，非政府組織也能多一個籌募資金的管道。

其實早在IG過去推出購物功能時，要求用戶能夠綁定自己的信用卡資料時，就已經有不少人推測IG接下來可能會再推出斗內功能，今年也的確證實了這項猜測。不過， 隨著IG變得越來越方便，不再單單只是影像保存紀錄的平台，也讓其他網路直播平台不免開始擔心，可能會多少因此受到影響。