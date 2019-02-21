中油春酒董事長戴謙搞消失　中油：感謝董事長付出



▲中油董事長戴謙傳出會被撤換，今天春酒臨時「搞消失」，中油總經理李順欽出面代打。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

中油今天（21日）舉行新春春酒餐敘，原本董事長戴謙有列席，不過昨天（20日）傳出董事長將被撤換，今天餐會臨時「搞消失」，中油總經理李順欽說，董事長中午另有要事，感謝過去董事長為公司的付出。

昨天媒體披露，中油董事長戴謙因跟中油工會長期不合，加上過去引發多起爭議，另外前行政院長賴清德卸任後，戴謙背後少了靠山，年前就傳出會被撤換消息，後續將由前經濟部能源局長歐嘉瑞來接任，據了解，相關人是案今天已經送到行政院，後續就待通過宣布。

中油總經理李順欽今天表示，戴董事長因為臨時有要事，不克前來。而中油的員工是昨天看媒體知道相關董事長可能更換的消息，感謝過去戴董事長過去帶領中油。媒體問到，戴謙跟工會的關係，李順欽說，大部分時間都是平和的，只有少數事件大家意見相左。

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至於未來新任董事長由歐嘉瑞來接任，未來董事長由歐嘉瑞來擔任是否為合適人選，李順欽說，目前中油還沒接到消息，假設問題不方便回答，且相關人事案是由經濟部等上級機關的考量，中油都會遵照辦理。

▼中油董事長戴謙傳出會被撤換，今天春酒臨時「搞消失」。（圖／記者馮建棨攝）