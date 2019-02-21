全球第三大！台北工具機展「規模贏過北京、日本」訂單上看600億元產值

▲2019年台北國際工具機展有近7000個攤位參展，躋身全球第三大工具機專業展。圖為去年展場資料照。（圖／翻攝自台北國際工具機展官網）

記者林淑慧／台北報導

台灣機械產業2018年產值達到1.18兆元，成長7.3%，不僅產值創史上新高，更為台灣重要的「兆元產業」，而即將在三月登場的台北國際工具機展，也躋身全球第三大工具機專業展，今年將有1230家廠商、近7000個攤位參展，不僅規模創歷史新高，展期訂單更上看新台幣600億元產值。

台灣機械公會理事長柯拔希宣布，「2019年台北國際工具機展」即將於3月4日於南港展覽二館登場，這次參展高達7000個攤位數，已超越北京機床展、日本國際工具機展，名列全球第三大工具機專業展。目前，德國漢諾威歐洲工具機展，及美國芝加哥工具機展，規模仍為全球前二大。

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▲台灣機械公會理事長柯拔希（圖中）表示，今年台北國際工具機展潛在訂單可望超過新台幣600億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

柯拔希表示，今年展覽主題為「工業4.0與智慧機械」，適逢規劃多時的南港展覽二館今年完工啟用，台北國際工具機展成為第一個使用的國際性覽會，也帶動本屆展覽規模創新高，參展廠商也精銳盡出，受限於展場場地，最後仍有3000多個攤位向隅。

不過，美中貿易戰持續延燒，去年下半年起衝擊全球經貿環境，導致市場觀望氣氛濃厚，工具機產業也難以避免。對此，柯拔希表示，美中貿易戰的影響不容小覷，業者在海外設立第二生產基地的需求也逐漸發酵，預估今年展期潛在訂單將超過新台幣600億元。

台灣機械公會表示，為了延攬優秀人才，在台北國際工具機展的展期，除相關產業廠商外，也將擴大邀請全台精密機械、資通訊相關科系的高職及大專院校共5400餘名師生參觀展覽。