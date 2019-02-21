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外資進場　台股尾盤爆量拉抬漲47點站上10,300關卡

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美股仍處在偏多氣氛，但因日韓股今（21）日早盤拉回整理，陸港股開盤後震盪偏弱，台股盤中一度觸及10,300點近關情怯，爾後又隨即翻黑，但終場在大立光上漲逾1.3%領軍下，多頭聚集，在外資拉抬下，最後一盤爆出84.5億元大量，終場指數上漲47.07點，收10319.53點，成交量1238億元。

美股在聯準會（FED）可望於下半年縮表消息激勵下，四大指數同步小漲作收，台股今日集中市場加權指數開盤小漲9.86點，以10,282.31點開出，受到金融、百貨跟紡織股跌多漲少拖累，表現較為疲乏，不過電子股續揚，指數緩步向上。

受台積電（2330）終場上漲0.85%配發高股息激勵，鴻海（2317）及大立光（3008）等蘋概股也上漲0.8%-1.34%，二線光學股則表現強勁，亞光（3019）大漲7%、先進光（3362）、揚明光（3059）皆攻上漲停。

請繼續往下閱讀...

台股三王外，今日大多權值股表現相對弱勢，終場只有南亞科（2408）、聯發科（2454）、台達電（2308）、國巨（2327）、統一（1216）、台泥（1101）等穩在紅盤之上，大多數還是走弱，包括友達（2409）、群創（3481）、可成（2474）等均跌超過1%。

MWC展即將登場之際，5G概念股仍持續熱絡，華星光（4979）續強盤中漲幅在8.82% 之上，統新（6426）、前鼎（4908）漲 1% 之上，穩居紅盤。

聯準會20日公布上個月會議紀錄重點，內容提及對於未來升息態度保持耐心謹慎，甚至可望在下半年停止縮表，受到聯準會可能「暫緩」升息態度激勵，美股20日全面上漲，道瓊與標普指數盤中更一度處衝至單日高點。道瓊工業指數收漲63.12點或0.24%，報25,954.44點；標普500指數收漲4.94點或0.18%，報2,784.7點；那斯達克指數上漲2.30點或0.03%，報7,489.07點。

被視為恐慌指數的富邦VIX（00677U）昨日成交量增加至14萬張，今日更突破至20萬張，法人認為，這透露投資人擔心大盤拉回，看壞市場者或基於避險者開始進場操作。

統一證券指出，目前台股技術面各期均線延續多頭排列，成交量能也尚未過熱，業績題材股持續輪動，築底將宣告完成進入下一波多頭行情；操作上建議逢低佈局汽車零組件、世界行動通訊大會（MWC）展手機及5G概念股、高殖利率概念股等。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,台積電,蘋概股

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