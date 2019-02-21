台股指數在萬點間震盪整理　中小型股有表現空間

▲國際股市一月以來持續反彈。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

國際股市一月以來持續反彈，美中貿易磋商代表團頻頻釋放正面訊息，整體氛圍趨向樂觀，法人表示，展望台股後市，台股加權指數上萬點後，預估短期在10,200點至10,400點橫向震盪整理的機率高，中小型成長股會有表現空間。

統一投信基金管理部副總錢素惠表示，美國聯準會(Fed)貨幣政策轉向鴿派、外資回流新興市場、企業財報優於預期、陸股也緩步走揚等因素，台股加權指數自低點反彈以來漲幅達10%，在系統性風險消弭後，中小型股漲勢更強勁，OTC指數自低點反彈幅度達14%。

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錢素惠表示，上市櫃公司1月營收普遍優於預期，主因是先前擔憂美中貿易戰與農曆春節長假效應，廠商提前於1月拉貨，但接下來將面臨2月營收與首季財報的檢驗，台股加權指數上萬點後，預估短期在10,200點至10,400點橫向震盪整理的機率高，中小型成長股會有表現空間。

操作策略上，採取中高持股水位，積極選股，換股操作，以中小型績優成長股為核心，搭配低基期、高殖利率股。今年全年看好的投資主軸包括5G布建相關供應鏈與上游材料、網通、物聯網、汽車電子、伺服器及財報與業績展望佳之個股。

此外，第1季非蘋手機業者將陸續發表新機，相關供應鏈近期有新題材刺激，亦有表現空間。蘋概股方面，蘋果公佈財報利空出盡，供應鏈已近反應利空完畢，第一季末新機規格確立，蘋概反復築底，長線以技術領先的供應鏈仍有業績成長可期，另後續觀察蘋果降價後的銷售情況。