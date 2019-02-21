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高通MWC展示5G全新使用情境　體現萬人演唱會流暢傳輸

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▲▼林俊傑聖所小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲5G的空中介面，即使在萬人演唱會的空間中，傳輸依然流暢感。。（圖／記者林敬旻攝）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）宣布，將在五天後巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）展示先進5G新空中介面（5G NR）技術，並展演3GPP第16版的5G全新使用情境，其中有兩例子是私人企業與高使用密度場所，換言之，體現在萬人演唱會的空間中，傳輸的流暢感。

透過高通Snapdragon X50 5G數據機提供支援的無界限延展實境（XR），因其低延遲5G鏈結上額外的邊緣雲端處理增強裝置上的處理能力，實現行動沉浸式擬真體驗。

請繼續往下閱讀...

高通技術公司工程副總裁John Smee表示：「我們不斷推動的各項全新技術創新，將迎來效能和效率的新水平，以及更廣泛的5G 新空中介面技術應用。各項展示都進一步說明我們的先進模擬和空中傳輸測試技術（over-the-air testing）正如何將5G新空中介面技術擴展到其他佈建中，例如室內企業用毫米波、無界限延展實境、工業物聯網、頻譜共享、蜂巢式車聯網技術（C-V2X）。」

為了展示3GPP R15及後續版本的5G eMBB的延伸機會，高通針對室內使用情境布建5G新空中介面毫米波（5G NR mmWave）的優點，其中兩個例子是私人企業與高使用密度場所，為智慧型手機、筆記型電腦和其他連網裝置帶來高容量、千兆級速度和低延遲的連網能力。

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