同婚法拍板／同性伴侶結婚　一般收入合併計稅更省

▲同志伴侶結婚有機會報稅更省稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

同性婚姻草案出爐，未來同性伴侶可以結婚、繼承以及繼親收養，如果未來有機會結婚，在報稅上就可以更為省稅。會計師舉例，若有一人同性伴侶如果月薪7萬元左右，年收入約84萬元的話，以合併計稅方式，就可以省約萬元左右的稅。

行政院以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》通過同志婚姻的法案，未來同性伴侶是可以結婚，也可以像異性戀一樣以夫親共同申報方式申報所得稅。

請繼續往下閱讀...

會計師舉例，若以甲君、乙君兩位同性伴侶為例，甲的薪資所得為84萬（月薪7萬元），利息所得為20萬，以及扶養親屬1人薪資所得1萬元、利息所得5萬元；乙則無所得。修法前兩人只能必須各自分開報稅，甲君每年須繳納1萬7200元稅負，但乙君沒收入，所以所得淨額為0元。

同婚法通過後，同性伴侶則可以合併計算，減掉雙方扣除額70萬元及免稅額26.4萬元後的綜所稅所得淨額為13.6萬元，依照稅率5％計算，應納稅額就只要6800元，較同婚法通過前省下1萬多元的稅。

但是會計師說，合併計稅較適合一般收入的同性伴侶，如果雙方屬於高所得，或者所得多元，像是以租租收入、投資收益為生者、模特兒或者是執行業務所得者，應該採取分開計算稅額比較有利。