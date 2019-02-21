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併購竟是毒藥　逾半企業踩雷　2年競爭力輸對手

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▲▼普華國際財務顧問公司董事長。（圖／資誠提供）

▲普華國際財務顧問公司董事長游明德，企業併購必須考慮價值創造，而非為併購而併購。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

資誠公布一項調查結果發現，企業併購後有一半的買方或賣方在交易結束之後的兩年內公司表現竟輸給競爭者。會計師強調，企業在併購時，必須要考慮「價值創造」的公司，才能在併購後創造出價值，優於產業表現。

資誠（PWC）公布一份「2019全球併購價值調查報告」，訪問包括全球600位企業高階主管、100位私募基金高階主管，以及分析過去8年的併購案件。調查中有驚人的發現，超過半數的買方或賣方，在交易結束兩年後，公司表現皆低於產業競爭者，多數併購案件在併購後的交易價值未如預期般實現。

請繼續往下閱讀...

普華國際財務顧問公司董事長游明德指出，各界對於併購交易產生的價值越來越重視，企業在交易期初，就必須針對買賣流程建立嚴謹的價值創造計畫，才具有極大化交易報酬的優勢。

游明德指出，併購後整合計劃的失敗，通常導致高昂的代價，投資方要能夠在最短時間內實現最大化交易價值，則必須快速訂定投資後業務優化和發展戰略規劃，包括收購業務的投資後管控、透過「併購後整合」提升價值、極大化被分割業務的價值與建立合適的合資夥伴關係，從交易流程的早期開始規劃正確的整合策略，以有效大幅增加成功交易的機率。

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關鍵字：併購,企業競爭力,資誠,踩雷,產業競爭

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