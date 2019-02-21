講不聽！　力晶科技連七個月進用身障員工不足額

▲勞動部公布去年11月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居首。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公告2018年11月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中私立義務單位力晶科技已連續7個月未足額進用居榜首，公立單位則以台灣大學不足進用12人最多。

根據勞動部統計，截至去年11月底，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7453家，應進用身心障礙者5萬8621人，實際進用8萬4881人，已超額進用2萬6260人，超額進用44.8%。

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未足額進用單位計1679家，占總應進用家數9.62%，其中公立單位49家，占未足額進用單位2.92%。私立單位1630家，占未足額進用單位97.08%，不足進用人數合計2429人；公立單位未足額進用49家，其中38家不足進用1人，私立單位未足額進用1630家，其中1331家不足進用1人。

▲勞動部這次公布名單中，公立義務單位以台灣大學不足進用12人最多。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部勞動力發展署表示，從私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自去年5月起已連續7個月蟬聯第1，去年11月不足進用21人，已請地方政府輔導改善未足額進用情形。

至於公立單位又以國立台灣大學不足進用12人最多，主要是因學生兼任助理人員增加，導致法定應進用人數增加，歷經鼓勵校內各單位積極進用身障人員，已於12月足額進用。

發展署表示，進用身心障礙者管道多元，除自行招募外，雇主也可透過與各縣市政府或勞動部勞動力發展署所屬各分署合作，運用身心障礙者多元就業服務模式媒合協助，並透過雇主座談會、專業輔導團的職務分析及盤點，活用補助措施及職務再設計等輔具協助，發掘出更多身障人士可從事的工作，成為企業的好助力。