快加油！下週油價一口氣大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

▲美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，不考慮限制因素下，汽油每公升最多恐漲1.5元。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

由於美中貿易戰談判不斷有樂觀消息傳出，外界預估可能激勵原油市場，國際油價持續上揚，帶動下週國內油價，由於本週油價漲幅大，加上「不考量亞鄰競爭國最低價的條件」，推估下週汽油每公升調漲1.5元、柴油每公升調漲0.7元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油25.8元，整體油價回升到去年11月的高點。

據了解，沙烏地阿拉伯承諾3月開始擴大減產幅度、委內瑞拉原油產量維持低檔、中美貿易談判進展轉趨樂觀，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。截至週四，與油價相關的指標原油價格，每桶回升到66.48美元，比上週的63.54美元上漲2.94美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.838兌一美元，比上週的30.831兌一美元，台幣略微貶值0.007元。

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由於本週油價漲幅大，加上「不考量亞鄰競爭國最低價的條件」，推估下週汽油每公升調漲1.5元、柴油每公升調漲0.7元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油25.8元，整體油價回升到去年11月的高點。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼美中貿易戰談判順利激勵國際油價飆漲，連帶下週國際油價飛漲，不考慮限制因素下，汽油每公升最多恐漲1.5元。（圖／取自中油網站）



