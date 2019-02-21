毒品通緝犯遇警竄逃　永康警強悍攔截圍捕他栽了！

▲毒品危害防制條例、贓物罪通緝犯29歲李姓男子，拒檢騎乘機車加速竄逃，經分局發布攔截圍捕，李嫌為突破警方圍捕還意圖衝撞警車，但遭撞員警仍奮勇迅速將李嫌壓制逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局大灣派出所警員葉俊汶、蘇御剴等人，於永康區永大路一段攔查毒品危害防制條例、贓物罪通緝犯29歲李姓男子，李嫌男拒檢騎乘機車加速竄逃，經分局發布攔截圍捕，李嫌為突破警方圍捕還意圖衝撞警車，但遭撞員警仍奮勇迅速將李嫌壓制逮捕。

2月19日下午，永康分局大灣派出所員警執行查緝毒品勤務，見李姓男子騎乘機車行經永康區大灣一街與大灣三街口時，神色特別慌張，上前示意攔查時，李男卻加速駛離並數度闖紅燈、逆向及蛇行等惡性違規行駛。

員警趕緊通報勤務指揮中心實施攔截圍捕，並於後方尾追，當支援警力抵達永大路一段，將李男團團包圍時，李男竟仍不顧危險，騎車朝員警衝撞，反導致自己摔車倒地，一身狼狽，遭撞員警奮勇上前，立即將其壓制在地。

經調查發現，李嫌身負毒品及贓物罪通緝，需入監服刑3年10個月，因此鋌而走險畏罪逃逸，但不敵優勢警方圍捕，還罪加一等，因危險駕駛、衝撞警車等行為，吃上公共危險罪及妨害公務罪，讓李嫌後悔莫及。

經調查，李嫌坦承是畏罪逃逸，且其尿液經初篩呈第二、三級毒品陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例、贓物罪、公共危險罪及妨害公務罪移送台南地檢署偵辦。 永康分局長戴崇贒得知後，立即前往派出所慰問執勤員警，頒發破案茶，大讚員警認真英勇的表現。