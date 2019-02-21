三星大秀旗艦機S10　GIS-KY等供應鏈high翻

記者周康玉／台北報導

三星今（21）日於美國舊金山發表新機，其中S10旗艦機，自3月8日起陸續在全球上市，將激勵台廠供應鏈股價，包括大立光、雙鴻、GIS-KY等。

雙鴻今（21）日股價開高漲1.24%，GIS-KY開盤大漲5.99%最高來到118元，大立光則是因連日走高，今日遭調節，跌0.61%，來到4070元，仍站穩4000元。

據了解，大立光供應Galaxy S10鏡頭模組，GIS-KY則因S10導入屏下指紋辨識等新功能，切入指紋辨識模組供應，雙鴻則負責散熱模組，今年初就開始動工，3月開賣後，將一路趕工到第2季，同時激勵供應鏈淡季表象，可望淡季不淡。

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今年三星特別選在世界行動通訊大會（MWC）前五日發表，凸顯其企圖搶先帶動通訊科技的風向，共發表S10e、S10、S10+、S10 5G，以及折疊手機Galaxy Fold等五款新機，其中S10是今年來第一款首款重量級旗艦機，預計3月8日起陸續在全球上市。

此外，備受關注的三星5G手機S10 5G，因為須配合各國5G建設進程，無法確認上市時間，但由於5G的高速傳輸對散熱功能要求嚴苛，為散熱模組廠雙鴻帶來挑戰同時也帶來機會，可望調高其產品單價。

▼Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）