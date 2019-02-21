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H級直播主遭爆「假業配真飯局」！13位女模被要求「梅花座喝酒」　拒絕遭嗆：妳們出去

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▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

▲陳姓Showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位Showgirl在臉書發文指控，某陳姓女直播主以餐廳業者找業配為由，邀請Showgirl、女模、網紅共13人參加，但到現場才發現竟是飯局，在場男士不僅求「梅花座」外，還問「要不要喝酒」，讓受邀的Showgirl覺得不被尊重拒絕，反被現場人員訓斥不禮貌要求離開，最後只給1千元車馬費打發。

▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

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▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

陳姓Showgirl的文中指出，一位24萬人追蹤、某數字直播平台的人氣陳姓女直播主，在工作LINE群組裡發訊息指出，有餐廳邀請業配徵人，陳姓Showgirl與其他女模便報名。但活動當晚到現場發現，竟然有多位男性在場，看到女模進場後除了要求梅花座外，還問要不要喝酒，讓她們感覺不被尊重。

▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

陳姓Showgirl指出，她當場拒絕表明「辦不到」後，馬上就被現場男子訓斥並要求離開，事後傳訊向陳姓直播主詢問，還被回「他們是廠商，為什麼只是有男生在就要把自己當飯局妹？」等離譜言論，事後也只願意給1千元車馬費打發。而餐廳也否認有邀請網紅或媒體用餐打卡。

▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

▲▼陳姓showgirl發文指控「假業配真飯局」。（圖／翻攝Facebook）

從陳姓Showgirl所提供的訊息截圖可以看到，陳姓女直播主面對詢問否認欺騙，表示那些男子都是廠商「我不懂你們在大驚小怪什麼」，也反過來指責女模態度不佳。對此女模透露是男子說「那你們就出去」。

這位陳姓Showgirl的貼文被轉發到臉書私密社團爆料公社引起討論，也有人透露這位陳姓女直播主身分，確實是一位擁有H奶的網路紅人，針對指控目前則尚無回應。

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