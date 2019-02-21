南美業務失利！福特關閉50多年大廠　2700人瞬間失業

▲福特汽車表示將關閉歷史最久遠、1967年營運至今的巴西廠。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

福特汽車從1967年營運至今、歷史最久遠的巴西廠目前正在進行關閉，為的就是要扭轉虧損的南美業務，但這個行動將造成2700多個工作流失，大大打擊了正在與高失業率抗爭的巴西政府。

根據fortune報導，福特於1967年開設了SãoBernardo工廠，在南美銷售超過一個世紀的汽車，主要在巴西、阿根廷和委內瑞拉運營，福特在擁有8家製造工廠，在南美擁有超過13600名員工。

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即便業務龐大，南美的虧損讓福特打算關閉巴西廠，結束南美洲重型卡車事業，這家工廠內配置的員工近2800人，裡頭主要建造Cargo、F-4000、F-350卡車以及Fiesta小型車。

福特南美洲分部總裁Lyle Watters表示，「我們知道這項行動將對我們的員工造成重大影響，在後續的步驟中，我們將會與所有利益相關者密切合作。」公司一名發言人表示，福特正在與工會官員討論、合作以確定裁員的數量。

福特汽車執行長哈克特（Jim Hackett）目前正在領導一項價值110億美元的福特重組計劃，並強調其在世界各地的商業卡車業務的實力，但去年該公司在南美洲的虧損多達6.78億美元。

巴西總統波索納洛（Jair Messias Bolsonaro）在1月上任時承諾，將會採取全面措施來解決經濟問題，但他從美國製造商所得到的幫助很少，主要是多年的虧損已讓這些製造商卻步。

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