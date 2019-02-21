全員皆兵！這公司為行銷放大招　要求8萬員工人人達4萬業績

▲格力電器啟動「全員銷售」活動引發外界關注。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

1989年於廣東珠海成立的格力電器啟動「全員銷售」活動引發外界關注，公司規定，每名員工都須達到年銷售額1萬人民幣（約4.6萬台幣）的業績。

綜合媒體報導，從格力的業績來看，不但沒有蕭條的跡象，甚至可以說是相當優異，幾天前公司宣布分紅，董事長董明珠個人就分得約2669萬元（稅前）。

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「全員銷售」這個管理模式是由日本企業家稻盛和夫所提出，他的企業管理理念目前已被許多企業奉為經典，2009年，稻盛和夫在清華大學經濟管理學院演講時提及，「在蕭條時前，公司內部全體員工都應該成為銷售員。」

格力「全員銷售」的活動，針對1萬人民幣的門檻，公司表示，「賣少了沒考核，但賣多了會有獎勵。」對格力內部員工來說，沒考核、拿到獎勵的門檻又偏低，提升了員工想要達成的意願，以公司內部目前8.5萬名員工來算，若該計畫成功，光是這個策略就能為格力賺入8.5億人民幣（約40億台幣）的收入。

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

從以往的經驗來看，這並不是格力第一次出行銷奇招，畢竟格力的董事長董明珠可是一位被大陸業界公認的最具行銷創新意識的領導人。

1994年，董明珠出任經營部部長直到成為格力的核心人物，在「董明珠時代」裡，格力銷量急速攀升，這段期間裡，董明珠連年創新銷售模式，包括淡季貼息返利模式、年終返利模式以及區域銷售公司模式，成功讓格力從年銷不到2萬台空調的小廠搖身一變成為全球最大的專業化空調企業。

格力先前提出將在2023年營收衝破6000億人民幣（約2.76兆台幣），在2018年發布的業績預報中，格力營業總收入在2000億至2010億人民幣（約9200億至9250億台幣），這意味著接下來包括2019年在內的5年裡要增加4000億人民幣的銷售額，為達目標，董明珠勢必要拼盡全力尋找銷售成長點。

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