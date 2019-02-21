　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

全員皆兵！這公司為行銷放大招　要求8萬員工人人達4萬業績

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼格力電器北京門市。（圖／CFP）

▲格力電器啟動「全員銷售」活動引發外界關注。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

1989年於廣東珠海成立的格力電器啟動「全員銷售」活動引發外界關注，公司規定，每名員工都須達到年銷售額1萬人民幣（約4.6萬台幣）的業績。

綜合媒體報導，從格力的業績來看，不但沒有蕭條的跡象，甚至可以說是相當優異，幾天前公司宣布分紅，董事長董明珠個人就分得約2669萬元（稅前）。

請繼續往下閱讀...

「全員銷售」這個管理模式是由日本企業家稻盛和夫所提出，他的企業管理理念目前已被許多企業奉為經典，2009年，稻盛和夫在清華大學經濟管理學院演講時提及，「在蕭條時前，公司內部全體員工都應該成為銷售員。」

格力「全員銷售」的活動，針對1萬人民幣的門檻，公司表示，「賣少了沒考核，但賣多了會有獎勵。」對格力內部員工來說，沒考核、拿到獎勵的門檻又偏低，提升了員工想要達成的意願，以公司內部目前8.5萬名員工來算，若該計畫成功，光是這個策略就能為格力賺入8.5億人民幣（約40億台幣）的收入。

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

從以往的經驗來看，這並不是格力第一次出行銷奇招，畢竟格力的董事長董明珠可是一位被大陸業界公認的最具行銷創新意識的領導人。

1994年，董明珠出任經營部部長直到成為格力的核心人物，在「董明珠時代」裡，格力銷量急速攀升，這段期間裡，董明珠連年創新銷售模式，包括淡季貼息返利模式、年終返利模式以及區域銷售公司模式，成功讓格力從年銷不到2萬台空調的小廠搖身一變成為全球最大的專業化空調企業。

格力先前提出將在2023年營收衝破6000億人民幣（約2.76兆台幣），在2018年發布的業績預報中，格力營業總收入在2000億至2010億人民幣（約9200億至9250億台幣），這意味著接下來包括2019年在內的5年裡要增加4000億人民幣的銷售額，為達目標，董明珠勢必要拼盡全力尋找銷售成長點。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
常幫女友付錢養成公主病？蘿莉塔戳破交往4真相：就是犯賤
直接啃就low了！ 肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光
味全龍重返職棒！領隊與總教練3月底產生
大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG

關鍵字：格力,全員銷售,董明珠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「10億賭約」到期揭曉　雷軍輸了數字贏了裡子

影／送每人2房1廳！「最狂女董」今年再加薪5萬元　暖爆9萬名員工

南下廣東視察　習近平：要有自主創新的骨氣和志氣

華聞快遞／2018中國上市公司最佳CEO　騰訊馬化騰排第一

史上最霸氣老闆　格力電器董明珠兌現員工1人1房承諾

已爭取1萬戶住房土地！格力女董座霸氣：員工「1人1套房」

今周刊／業務員變千億營收CEO　陸空調女總裁力拚拿下台灣市場

格力智慧油畫空調等冷暖氣登台！操作智慧空調用講的就可以

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

中油春酒董事長戴謙搞消失　中油：感謝董事長付出

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

中油春酒董事長戴謙搞消失　中油：感謝董事長付出

全員皆兵！這公司為行銷放大招　要求8萬員工人人達4萬業績

台股指數在萬點間震盪整理　中小型股有表現空間

高通MWC展示5G全新使用情境　體現萬人演唱會流暢傳輸

同婚法拍板／同性伴侶結婚　一般收入合併計稅更省

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

併購竟是毒藥　逾半企業踩雷　2年競爭力輸對手

講不聽！　力晶科技連七個月進用身障員工不足額

南美業務失利！福特關閉50多年大廠　2700人瞬間失業

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

【2020大選】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜選總統的高民調解讀

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

花冤枉錢買窩！5貓聯合排擠「紙箱睡成U」　奴才淚：給點面子

15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

日職／王柏融手感發燙　再戰樂天敲2安、打擊率6成15

Jolin微露酥胸、外套不穿好　征戰米蘭飛機裝先贏

運動家戰水手熱身賽22日開打　20秒限時投球規定首上路

SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

財經熱門新聞

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

電動自行車業績加持　自行車雙雄..

馬卡龍女孩臉書　韓國瑜上版面

iPhone、iPad和Mac..

明基三豐前進印度搶攻醫材市場

影／慘賠40億！逾80名投資受..

台積電股利政策買盤狂追　分析師..

你達標了嗎？去年12月薪資4...

郵局不能領200元了！中獎發票..

三星秀旗艦機　供應鏈high翻

發票中獎　兌換通路全都露

懷特生技「癌因性疲憊症」新藥申..

福特關閉50年大廠　2700人..

歡迎台商資金回家　財部提供安心..

更多熱門

相關新聞

10億賭約到期　雷軍輸了數字贏了裡子

12月12日，是董明珠與雷軍10億元賭約到期的日子。不過，單純對比財務數據實際上意義不大，因為小米代表的互聯網模式與格力代表的製造業模式正在深度融合，格力在發展家庭互聯網，小米亦在佈局全屋家電。

10億賭約將到期　小米5年成長4倍仍慘居輸家

最狂女董送員工2房1廳　再加薪5萬

格力電器兌現送員工1人1房承諾

女董賺千億不分紅　砸2千億奪天下

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面