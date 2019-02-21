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電子股續揚　台股開盤漲逾20點指數緩步上攻挑戰年線

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股在聯準會（FED）可望於下半年縮表消息激勵下，四大指數同步小漲作收，台股今（21）日集中市場加權指數開盤小漲9.86點，以10,282.31點開出，受到金融、百貨跟紡織股跌多漲少拖累，表現較為疲乏，指數緩步向上，漲幅逾20點，不過台積電與鴻海仍力撐紅盤，電子股續揚，目前最高來到10,298.24點。

聯準會20日公布上個月會議紀錄重點，內容提及對於未來升息態度保持耐心謹慎，甚至可望在下半年停止縮表，受到聯準會可能「暫緩」升息態度激勵，美股20日全面上漲，道瓊與標普指數盤中更一度處衝至單日高點。道瓊工業指數收漲63.12點或0.24%，報25,954.44點；標普500指數收漲4.94點或0.18%，報2,784.7點；那斯達克指數上漲2.30點或0.03%，報7,489.07點。

世界行動通訊大會（MWC）即將在下週登場，市場看好摺疊式智慧手機、5G通訊題材，相關族群受到投資人矚目。

分析師指出，昨日台股在量能放大下，加權指數成功站穩半年線，台股春風滿面，短線趨勢偏多。近期漲高之後，可能會有短暫拉回，建議漲多的個股做部分獲利了結，等拉回再來承接，但無礙3月往上漲的預期。若今日外資平倉口能繼續維持高檔，搭配量能有效放大，大盤指數可望繼續上攻，進一步挑戰年線。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,台積電

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