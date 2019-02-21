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Fed轉鴿派美股全面上揚　台指期小漲開出向10300點關卡靠攏

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟展望不確定因素偏高，加上美中貿易戰等疑慮尚未消退，美國聯準會（Fed）對於貨幣政策偏向鴿派立場，美股4大指數震盪收紅，亞股漲跌互見，台指期今（21）日以小漲開出，電子期指、金融期指同步走揚，指數一度上漲逾10點，逐步向10300點關卡靠攏。

美國聯準會公布上月會議紀要，對未來升息持保守耐心立場，並提出下半年停止縮表的選項，使得美股4大指數震盪收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲63.12點，漲幅0.24%，收25954.44點；那斯達克指數上漲2.3點，漲幅0.03%，以7489.07點作收，連續8天收漲；標準普爾500指數微幅收高4.94點，漲幅0.18%，報2784.7點；費城半導體指數尾盤也漲11.79點，漲幅0.87%，收1360.28點。

請繼續往下閱讀...

股期雙市周三帶量上攻，齊步大漲逾百點，其中台股在台積電、大立光、鴻海等權值股向前衝，指數一路走強，直接收在最高點，終場上漲120.2點，以10272.46點，成交量1319.89億元，三大法人合計買超115.34億元，其中自營商買超8.18億元，投信賣超0.84億元，外資及陸資買超108億元，可見外資買氣回籠。

台指期昨天展現多頭氣勢，指數開高走高，盤中買盤進駐，終場上漲113點，以10256點作收，與現貨相較，逆價差16.46點，成交量6萬8058口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1414口至3萬4548口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加5526口至6萬5347口，創17個月以來新高水位。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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