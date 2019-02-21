明基三豐前進印度　主推彩色超音波與醫療顯示器

▲明基三豐展示「彩色超音波與醫療顯示器」。（圖／明基三豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

印度是全球第二大人口國，近年醫療器材市場均以兩位數成長率擴張，明基三豐（4116）看準印度醫療市場對診斷類影像產品市場的需求，今天（21日）至23日將參加印度國際醫療展( Medical Fair India），展出由集團自行研發的可攜式彩色超音波與醫療顯示器。

2019年印度國際醫療展（Medical Fair India）在新德里舉行，官方統計去年有來自20國的551家參展廠商參與盛會，觀展人數近1.3萬人次，印度工商部「投資印度」資訊指出，印度醫療器材市場自2009年至2016年的年複合成長率（CAGR）高達15.8%，規模達52億美元，是亞洲第四大的醫療器材市場，預期2025還可進一步達到500億美元的規模，其中診斷類影像產品占醫材市場比重高達36%，而印度市場目前仍高度仰賴進口，外商進入印度市場商機龐大。

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▲明基三豐前進印度，展示診斷類影像產品。（圖／明基三豐提供）

明基三豐總經理管新寶表示，印度醫材市場仍在起步階段，多數先進設備仍仰賴海外業者提供，近年約有75%需求均仰賴進口，由於當地醫療機構與硬體設施的需求增加，使得診斷類影像產品，像是電子檢測儀器、X光設備、超音波等為進口最大宗。

管新寶指出，明基三豐已耕耘印度醫療市場多年，在當地手術燈、手術檯市場已佔有一席之地。手術檯部分更被當地知名醫療雜誌（Medical Buyer）評比為一線廠商，與歐美大廠Maquet與Steris分庭抗禮，目前BenQ在印度有一定的口碑及信賴，是其它產品切入印度市場的基礎，此次展出超音波主要是看好印度市場在診斷類影像產品的龐大需求。

由於印度幅員遼闊，偏鄉地區醫療基礎建設相當不足，遠距醫療成為印度醫療產業的趨勢，明基三豐的「可攜式彩色超音波」以快速診斷、攜帶便利為目標，克服落地型機種移動有限的問題，讓攜帶醫療資源深入偏遠地區不再困難，目前已於去年成功拿到台北市立聯合醫院的大宗採購標案，也已取得FDA與CE認證。

醫療顯示器部分，集團累積多年的商用及專用顯示器的顯示技術能量，成功開發導入醫療校色軟體使顯示器的醫療影像更細緻，其中，SE系列的醫療螢幕專為內視鏡影像系統和手術室需求所設計，提供外科醫師理想的手術視野解決方案；MD系列的醫療螢幕則特別為診斷影像判讀提供優化的顯示效果，協助專科醫師精準診斷。