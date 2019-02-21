iPhone、iPad和Mac 計畫整合App　將能帶動蘋果營收表現

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

由開發者所推出的應用程式，雖然在蘋果旗下各平台皆有推出，但往往因為平台的不同，而導致使用體驗上有落差。因此，據外媒報導，蘋果現在計畫要推出「Marzipan」計畫，讓個平台的應用程式進行整合，同時拉抬營收。

據《彭博》報導，知情人士指出，蘋果的「Marzipan」計畫預計要在2021年時，讓開發者創建的應用程式，能夠同時在iPhone、iPad和Mac上運行，該公司預期這樣能促使新的應用程式開發與營收。

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報導指出，蘋果計畫將於今年向開發者釋出新的軟體開發套件，讓開發者能將為iPad開發的應用程式移植到Mac電腦，這套新的軟體開發套件預計將於蘋果今年6月的開發者大會亮相。知情人士指出，雖然這套新的軟體開發套件能讓開發者不用再編寫一次程式碼，但開發者仍須向iOS和Mac各自的App Store提交應用程式。

蘋果預計在2020年時，將該軟體開發套件進一步擴展至iPhone，但據了解，蘋果工程師認為這相當有難度，因為iPhone的螢幕尺寸相較於Mac電腦的螢幕來說相當小，如何克服使用體驗上的差異，將是會是開發重點。而預計到了2021年，iPhone、iPad和Mac三平台將能進行有效的結合，iOS上的應用程式也將能直接從Mac電腦上下載。

「Marzipan」計畫最直接的好處是讓數百萬為蘋果設備編寫軟體的開發人員能更輕鬆，且蘋果也非第一間採取這類做法的公司，微軟和Google過去就已經有採取過類似做法。

報導指出，近年來蘋果除了發展硬體外，「服務」也成了蘋果發展的重點，該公司斯今年就計畫要在3月時推出兩項新的服務，分別是進階的Apple News訂閱服務和原創影音內容計劃。