電動自行車業績加持　自行車雙雄今年EPS可望挑戰8元

▲在電動自行車業績成長帶動下，法人預估巨大、美利達今年每股稅後盈餘（EPS）可望挑戰8元水準。（圖／捷安特提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠電動自行車熱銷，自行車雙雄巨大、美利達昨（20）日股價回神，價量齊揚，巨大終場衝上每股173.5元的波段新高點，美利達的漲幅更是逼近5%；法人表示，在業績成長帶動下，預估巨大、美利達今年每股稅後盈餘（EPS）可望挑戰8元水準。

為因應美中貿易戰的影響，巨大旗下自有品牌的電動自行車，在歐洲市場持續熱銷，美國市場也穩定成長，加上大陸市場止跌回穩，以及集團代工業務增加，推升巨大今年1月合併營收達48.24億元，年成長8.53%。

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▲外國買主對美利達自行車表示讚賞。（圖／翻攝自貿易協會）

美利達集團今年1月自行車銷售台數為8.11萬輛，雖較去年同期衰退11.44%，但因電動自行車出貨量持續成長，受惠於產品單價提高，元月合併營收為20.15億元，年增7.06％。

法人指出，受惠於歐洲市場需求穩健，以及美國市場滲透率持續提升下，美利達再度上修今年全年訂單展望，可望比去年成長40%至60%；隨著第二季進入2020年新車款交貨期，美利達單月出貨量上看2萬輛。

依據統計，2018年台灣自行車產業整體出口值高達32.3億餘美元、直逼台幣千億元，年成長高達14.68％，主要受惠於電動自行車持續熱銷及自行車零件出口成長加持。