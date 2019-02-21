顛覆保健行銷手法　王令麟樂當白老鼠拼新零售霸主

財經中心／台北報導

2018年無疑是東森集團創辦人王令麟豐收的一年，不僅重掌東森購物，還一舉購併香港跨境電商草莓網，並與自然美結盟，為國際化布局與線上線下零售整合邁出一大步。當外界還猜不透王令麟在想什麼時，王令麟已親站第一線，力拼華人新零售霸主。

東森集團在線上購物站穩龍頭地位後，去年開始鎖定保健美妝市場，並往線下實體店面發展，還自行開發零售商品。王令麟擴張事業版圖的作法，並不像其他企業家，嘴巴喊喊口號，然後挖角幾個專業經理人就想稱霸市場。從宣示要做「產業領航者」的雄心壯志後，王令麟就把自己放到戰場的第一線。

去年7月，為了打下美妝保健市場，東森購物推出面膜等產品，王令麟在產品上市之前，搶先試用自家面膜，保養兼測試就花了3個多月。發表會當天，他敷著面膜亮相，讓人對他大老闆的形象耳目一新，覺得王令麟變了，但了解他的人都知道，王令麟訂下目標後，一定帶頭向前衝，敷敷面膜其實難不倒陽光味十足的他。

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▲ 東森集團總裁王令麟親自敷面膜試用產品。（圖／記者李毓康攝）

王令麟對此也有自己的詮釋，他認為，東森擁有線上及線下全方位通路，只要結合優質廠商，嚴選品質好的產品，再透過東森多元管道銷售，就可以把好東西的價格壓低賣給消費者，對民眾而言是最好的服務。而什麼是嚴選產品的最好方法？王令麟只用「親自體驗」四個字，就精準解讀，這也讓王令麟成了最愛當「白老鼠」的企業家。

平常重養生的他，最近又把自己推到第一線，還跟大金空調總代理和泰興業董事長蘇一仲一樣「撩落去」，拍起廣告代言自家商品。王令麟自己透露，他平常雖然工作忙碌，每天仍會利用時間快步健走運動，並訂了每日一萬步的目標。

結果日前因健走的關係，膝蓋常發出咖咖聲，還有些酸痛，因此決定開發顧膝蓋的產品。過程中，他親自到訪台中，找到擁有70年歷史的GMP製藥大廠永信製藥負責人洽談，並親自檢視製藥流程，還召集集團員工親身測試產品，3個月之後發現大家都非常滿意，決心量產造福大眾。

有趣的是，王令麟在拍攝代言影片時，工作人員要他穿西裝打領帶，還給了腳本，結果王令麟覺得他已當了3個月白老鼠，只要把感想說出來就是最佳推薦。於是帥性的脫掉西裝、丟掉腳本，然後對著鏡頭把心得講了出來，職人精神的體現，果然收服消費者。

王令麟已預言，電商是「10年河東，未來喝西北風」，全球電商市場必定大者恆大。所以，他不擔心被當白老鼠，親自下海體驗自家研發的產品，因為只要產品夠好，消費者絕對買單，華人新零售霸主的目標也將指日可待。