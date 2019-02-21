　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

顛覆保健行銷手法　王令麟樂當白老鼠拼新零售霸主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

王令麟任東森購物董事長　發展五大經營亮點（圖／東森購物提供）

財經中心／台北報導

2018年無疑是東森集團創辦人王令麟豐收的一年，不僅重掌東森購物，還一舉購併香港跨境電商草莓網，並與自然美結盟，為國際化布局與線上線下零售整合邁出一大步。當外界還猜不透王令麟在想什麼時，王令麟已親站第一線，力拼華人新零售霸主。

東森集團在線上購物站穩龍頭地位後，去年開始鎖定保健美妝市場，並往線下實體店面發展，還自行開發零售商品。王令麟擴張事業版圖的作法，並不像其他企業家，嘴巴喊喊口號，然後挖角幾個專業經理人就想稱霸市場。從宣示要做「產業領航者」的雄心壯志後，王令麟就把自己放到戰場的第一線。

去年7月，為了打下美妝保健市場，東森購物推出面膜等產品，王令麟在產品上市之前，搶先試用自家面膜，保養兼測試就花了3個多月。發表會當天，他敷著面膜亮相，讓人對他大老闆的形象耳目一新，覺得王令麟變了，但了解他的人都知道，王令麟訂下目標後，一定帶頭向前衝，敷敷面膜其實難不倒陽光味十足的他。

請繼續往下閱讀...

▲▼東森購物執行策略長王令麟敷面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲ 東森集團總裁王令麟親自敷面膜試用產品。（圖／記者李毓康攝）

王令麟對此也有自己的詮釋，他認為，東森擁有線上及線下全方位通路，只要結合優質廠商，嚴選品質好的產品，再透過東森多元管道銷售，就可以把好東西的價格壓低賣給消費者，對民眾而言是最好的服務。而什麼是嚴選產品的最好方法？王令麟只用「親自體驗」四個字，就精準解讀，這也讓王令麟成了最愛當「白老鼠」的企業家。

平常重養生的他，最近又把自己推到第一線，還跟大金空調總代理和泰興業董事長蘇一仲一樣「撩落去」，拍起廣告代言自家商品。王令麟自己透露，他平常雖然工作忙碌，每天仍會利用時間快步健走運動，並訂了每日一萬步的目標。

▲▼ 東森集團董事長王令麟-優適活敏捷膠原錠。（圖／優適活敏捷膠原錠）

結果日前因健走的關係，膝蓋常發出咖咖聲，還有些酸痛，因此決定開發顧膝蓋的產品。過程中，他親自到訪台中，找到擁有70年歷史的GMP製藥大廠永信製藥負責人洽談，並親自檢視製藥流程，還召集集團員工親身測試產品，3個月之後發現大家都非常滿意，決心量產造福大眾。

有趣的是，王令麟在拍攝代言影片時，工作人員要他穿西裝打領帶，還給了腳本，結果王令麟覺得他已當了3個月白老鼠，只要把感想說出來就是最佳推薦。於是帥性的脫掉西裝、丟掉腳本，然後對著鏡頭把心得講了出來，職人精神的體現，果然收服消費者。

王令麟已預言，電商是「10年河東，未來喝西北風」，全球電商市場必定大者恆大。所以，他不擔心被當白老鼠，親自下海體驗自家研發的產品，因為只要產品夠好，消費者絕對買單，華人新零售霸主的目標也將指日可待。

ET快訊
快訊／內湖預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人
有感濕冷！鋒面冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」

關鍵字：東森集團,董事長,王令麟,優適活敏捷膠原錠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

糗了！去年民眾捐贈國庫37萬多元　7年來新低

爸媽有福了！養2名未滿3歲小孩　兩人可同時請育嬰假

還沒漲夠！台科技股利空出盡　後市反彈行情仍可期　

獵雷艦案金管會遭糾正　金管會：未來謹守分際

利率太低退燒！人民幣存款餘額創下四年半來新低

顛覆保健行銷手法　王令麟樂當白老鼠拼新零售霸主

脫離風災影響！日本1月外國旅客創新高　台灣貢獻排前三

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

欣偉傑董座詐貸案　兆豐銀：已經全數還清

先探／奧運概念股站上起跑點

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

糗了！去年民眾捐贈國庫37萬多元　7年來新低

爸媽有福了！養2名未滿3歲小孩　兩人可同時請育嬰假

還沒漲夠！台科技股利空出盡　後市反彈行情仍可期　

獵雷艦案金管會遭糾正　金管會：未來謹守分際

利率太低退燒！人民幣存款餘額創下四年半來新低

顛覆保健行銷手法　王令麟樂當白老鼠拼新零售霸主

脫離風災影響！日本1月外國旅客創新高　台灣貢獻排前三

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

欣偉傑董座詐貸案　兆豐銀：已經全數還清

先探／奧運概念股站上起跑點

全新馬自達3歐規動力規格曝光　Skyactiv-X引擎最大馬力來到181匹

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

俄女16樓頂天線桿上跳鋼管 網友：難怪訊號差！

《通靈》女星遇抓交替　和女鬼共枕10年：從沒睡飽過

三重戶外景觀餐廳！從活蝦吃到清粥小菜　還有浪漫駐唱

性感彈珠台來了！《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

新北市2月底起禁捕撈鰻苗　違者最高可罰15萬

遭尼克冷凍大喊賣我如願　坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

雙獅賽／借鏡日本投手　蔗總：變化球準度要加強

財經熱門新聞

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

電動自行車業績加持　自行車雙雄..

馬卡龍女孩臉書　韓國瑜上版面

影／慘賠40億！逾80名投資受..

油價說要大漲卻沒漲　中油：一切..

台積電股利政策買盤狂追　分析師..

郵局不能領200元了！中獎發票..

iPhone、iPad和Mac..

你達標了嗎？去年12月薪資4...

發票中獎　兌換通路全都露

明基三豐前進印度搶攻醫材市場

全員皆兵！這公司要8萬員工人人..

三星秀旗艦機　供應鏈high翻

中油春酒董事長戴謙搞消失　中油..

更多熱門

相關新聞

中油春酒董事長戴謙搞消失　中油：沒聽說人事案

中油今天（21日）舉行新春春酒餐敘，原本董事長戴謙有列席，不過昨天（20日）傳出董事長將被撤換，今天餐會臨時「搞消失」，中油總經理李順欽說，董事長中午另有要事，沒聽說人事案也不便多評論。

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

中油董座戴謙烏紗帽飛了？傳前能源局長歐嘉瑞接任

美女主播報新聞挨告　加重誹謗獲無罪

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

陳意涵產後12天崩潰！

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面