10年房租破百萬！主播蔡尚樺砸1400萬買16坪房　笑：投資報酬率高

圖文／鏡週刊

前東森財經台主播蔡尚樺，在台北租屋10年，農曆年前砸下1,400萬元，在捷運松江南京站旁買下16坪小套房，成為有房一族。和男友穩定交往的她笑說，未來如果結婚，會再買大一點的房子，這間還可以出租，投資報酬率高。

家住台中的蔡尚樺，從大學時期就一直在台北租房子，去年因為在台大念研究所而搬去古亭，每月租金就要2萬7千元，「這10年光房租就已經繳了破百萬元，一直有買房子的想法，加上去年主持房地產節目，吸收到許多資訊，所以這一年來一有空就去看房子，大概看了60幾間才決定買房。」

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3年新屋 落腳市中心

蔡尚樺買的房子位於台北中心點，是完工3年的新房子，捷運松江南京站算是金融區，在附近上班的租客會願意用較高的價錢租屋，租金投報率較高，生活機能也便利。據房仲透露，當初是投資客裝潢好，出租給從日本來台工作的女生，幾乎所有家電都有。蔡尚樺分享自己的看屋祕訣，「建材、開窗數和面向很重要，我買的房子有一整面落地窗，與隔壁房子有很寬的棟距，隔著一個小公園，未來不太可能再蓋房子。」

蔡尚樺認為，房子某種程度來說，算是可以隨時變現的資產，不需要覺得買了就得背幾十年房貸，「之前聽專家說最好買10年內的房子，因為要考量6年後才能脫手，不然會被房地合一稅課重稅，並且不要買921前蓋的房子，結構較安全。2013年是房價高點，所以今年有很多投資客因為付不出寬限期後的本利息，願意賠錢出售，這也是我想在今年買房的原因。」

問題多多 捨棄共構宅

一開始為了交通方便，蔡尚樺原鎖定買捷運共構宅，但後來發現部分房子有許多結構糾紛，及建材可能不是那麼穩固而作罷。

去年閃辭主播台的蔡尚樺，預計今年6月從台大研究所畢業，最近也接下綜藝益智節目，和曾國城搭檔主持，算是進軍演藝圈第一步。她表示，因為還在寫論文，所以暫時不能回主播台，能有主持綜藝節目的機會，覺得很新鮮有趣，所以願意嘗試看看。



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